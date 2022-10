SERGEJ LAVROV: Situacija oko Ukrajina slična Kubanskoj krizi, ali sada u Vašingtonu ne vidimo odgovornost i mudrost

Trenutna situacija oko Ukrajine slična je Kubanskoj krizi, s obzirom da je reč o neposrednim pretnjama bezbednosti Rusije na njenim granicama, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za film „Svet na ivici. Pouke Kubanske raketne krize“, koji je danas objavljen na njegovom sajtu.

„Kao što je bilo 1962. godine, tako i sada govorimo o stvaranju neposrednih pretnji bezbednosti Rusije na njenim granicama. Danas nam je to još bliže nego što su bile rakete srednjeg dometa "Jupiter", koje su onda razmeštene u Turskoj“, rekao je Lavrov, prenosi Tass.

On je pojasnio da je raketama "Jupiter" bilo potrebno deset minuta da iz Turske stignu do Moskve i to je bio uzrok Kubanske krize, a ne, kako je to pokušala da predstavi zapadna istoriografija, razmeštanje sovjetskih raketa na Kubi, jer je to bio odgovor Sovjetskog Saveza na ono što su već uradile SAD.

Ilustracija foto: Youtube/Printscreen

Lavrov je istakao da Rusija još ne vidi spremnost SAD i njenih saveznika da pokažu odgovornost i mudrost za rešavanje situacije oko Ukrajine, dodavši da se sadašnja kriza u nečemu razlikuje od Kubanske.

"Razlika je u tome što su 1962. godine Nikita Hruščov i Džon Kenedi našli snage da pokažu odgovornost i mudrost, a sada od Vašingtona i njegovih saveznika ne vidimo takvu spremnost i za to ima dosta primera, a za početak, šansa za pregovore koja se ukazala krajem marta na sastanku u Istanbulu je uništena, kako sada možemo da tvrdimo, po direktnom naređenju Vašingtona“, kazao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, Rusija je uvek spremna da sasluša svoje zapadne kolege ako ponude da organizuju razgovor o detantu, uzimajući u obzir interese Moskve.

"Nadam se da će, pored kontakata diplomatskih resora, moći da ponude neke ozbiljne pristupe koji će doprineti deeskalaciji tenzija i u potpunosti uzeti u obzir interese Rusije i njene bezbednosti", rekao je Lavrov.

(Kurir.rs/FoNet)