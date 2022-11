ŠTA JE PRAVA ISTINA O PUTINOVIM DVOJNICIMA? Mlakar: Vaskrsnuo ruski general Turkulj, ovo je recept po kom je PREVARIO NEPRIJATELJA

Priča o Putinovom dvojniku nema kraja, a za nju se po dobrom običaju pobrinuo i Dejli Mejl koji prenosi tvrdnje šefa ukrajinske vojne obaveštajne službe, general majora Kirila Budanova, koji kaže da ruski predsednik Vladimir Putin možda ima trojicu dvojnika.

Andrej Mlakar, novinar rubrike Planeta u Kuriru, gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se dotakao Budanova za koga smatra da je direktan krivac ukrajinskog nestanka struje.

- General Budanov je direktni krivac zašto je Ukrajina ostala bez 40% svoje energetske infrastrukture u prvom naletu i današnjih 30%. To je čovek koji je rekao: "Da ja sam organizovao i pripremio napad na Krimski most". Ukrajinska vojna služba je to izvela preko svojih agenata i on je to otvoreno rekao. Kao poklon paket je dobio da mu je država ostala bez 40% struje i danas je 30% - rekao je Mlakar.

Potom se dotakao pokojnog ruskog generala Antona Vasiljeviča Turkulja zbog koga, kako kaže, i kruže priče o Putinovim dvojnicima i mogućoj smrti.

- Sa druge strane ja ću se dotaći jedne zanimljive ličnosti, a zove se Anton Vasiljevič Turkulj. On je bio jedan ruski plemić za vreme Oktobarske revolucije, prešao je na stranu boljševika. Švercovao je oružje i bavio se raznim spletkama i intrigama. Postao je jedan od visokih oficira Crvene armije. Došla je operacija Barbarosa 1941. godine, već sledeće godine uspostavio je kontakt sa komandantom nemačke obaveštajne službe na Istočnom frontu. Odjedanput zasuti su namački obaveštajci sa gomilom informacija. Ispostavi se da je gomila nemačkih informacija bila tačna - rekao je Mlakar.

- Nemački general je bio veoma nagrađivan od strane Berlina i pitali su se ko je taj. On je tad rekao da ima jedan izvor visokog sovjetskog oficira koji mu dostavlja tačne i precizne informacije. Kako je vreme odmicalo, tako su i informacije bile sve lošije i lošije. Počelo je sa 20% netačnosti, pa 40%, 50%, 90% i 100% kada se rat već približio kraju. General Turkulj je preminuo 1959. godine i jedan je od zaslužnih ličnosti koji su formirali istočno nemačku obaveštajnu službu Štazi - istakao je Mlakar.

- Kada je počeo rat u Ukrajini probudio se i general Turkulj ponovo i izgleda je vaskrsao, ali pre će biti da su neki njegovi naslednici. Počele su razne priče. O generalu Turkulju, pa Putin umire. Zelen je, kašlje, kija, ima rak. To je lepo zanimljivo štivo i narod zapada obožava takve priče o dvojnicima i trojnicima. Tu nema nikakve istine. Zaista u realnosti kada se nešto prenese u Britanskoj štampi, a završi u Hrvatskoj kao istina. To stvarno treba da poprave - naveo je Mlakar.

