ALARMANTNO: Asteroid ubica planeta krije se u odsjaju Sunca!

Astronomi su utvrdili da se džinovski asteroid, takozvani ubica planeta, nalazi na potencijalno opasnoj putanji i da bi u budućnosti mogao da udari u Zemlju! Asteroid je nazvan 2022 AP7 i ima prečnik od 1,5 kilometara.

Osetljiva oprema

Njegov udarac u našu planetu izazvao bi veliko razaranje na svim kontinentima. Ovo je prvi put posle osam godina da su naučnici otkrili nebesko telo koje predstavlja potencijalnu opasnost za život na Zemlji.

- Za sada smo pronašli dva asteroida koji imaju obim veći od jednog kilometra. To je veličina koju nazivamo ubicom planeta. Samo nebesko telo 2022 AP7 ima orbitu koja je potencijalno opasna za Zemlju - rekao je Skot Šepard, astronom iz laboratorije "Zemlje i planete" koja pripada Karnegijevom institutu za nauku u Vašingtonu (Earth & Planets Laboratory of the Carnegie Institution for Science).

Naučnici su utvrdili da se ovaj asteroid nalazi u području između naše planete i Venere. Bilo ga je teško uočiti jer se nalazi u odsjaju Sunca. Moćni teleskopi poput Habl ili Džejms Veb nisu mogli da budu upotrebljeni u kontroli ove oblasti jer bi njihovo usmeravanje ka Suncu spalilo njihovu osetljivu optičku opremu. - Samo oko 25 asteroida sa putanjama koje su u potpunosti unutar Zemljine orbite otkriveno je do danas zbog poteškoća u posmatranju u blizini Sunca - dodao je Šepard.

Teleskop iz Čilea

U ovom konkretnom slučaju naučnici su došli do otkrića koristeći kameru tamne energije četvorometarskog teleskopa Viktor M. Blanko u Interameričkoj opservatoriji Sero Tololo u Čileu. (Dark Energy Camera of the Victor M. Blanco 4-meter Telescope at the Cerro Tololo Inter-American Observatory in Chile). Naučnici navode da nije poznato kada i da li će uopšte asteroid 2022 AP7 biti na putu sudara sa Zemljom. Asteroidi čiji je obim svega 50 metara mogu da zbrišu centar milionskog grada.

Udar moguć 2029. Apofis se približava Podsećamo, naučnici su pre dve godine upozorili da bi asteroid nazvan Apofis mogao da udari u Zemlju 2068. godine. Ovaj asteroid ima obim od 370 metara i u slučaju udara bi izazvao veliko uništenje. Američki astronomi su krajem 2020. korigovali svoju procenu i naveli da bi ovaj asteroid mogao da udari u neki od komunikacionih satelita koji kruže oko Zemlje već 2029. Nakon tog sudara moguće je da dođe do promene njegove putanje i da skrene ka Zemlji.

