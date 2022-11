UPALA SAM KAO KAUBOJ, SVI SU ME GLEDALI: Tamara u Sijetlu uletela u lokal, kad je ovo pitala svi joj poleteli u zagljaj

Koliko god da smo daleko, gde god da živimo uvek se obradujemo kada u nekoj drugoj zemlji sretnemo nekog svog, nekog ko govori našim jezikom, nekog sa kim možemo da se osećamo kao kod kuće.

Tako je jedna Crnogorka, koja se na društvenoj mreži Tviter predstavlja kao Tamara, ispričala sta joj se dogodilo tokom boravka u Sijetlu i kako je slučajno srela ljude sa Balkana. Njenu priču prenosimo u celosti:

"Sumrak u Sijetlu, zima. Taksista me vozi kući sa sastanka. Ja, Crnogorka, u SAD-u sam već mesec i nemam nikog svog. Onako umorna gledam okolo i vidim piše "Sarajevo Lounge". Sarajevo??? Kažem mu "stop" i da me sačeka jer moram da uđem da vidim "moj narod". On zbunjen, staje.

Vrata "Sarajevo Lounge" su kao u salunu, pa i ja upadam bučno kao kauboj i vidim da sam prekinula spremanje lokala za veče. Mladići i cure koji čiste pod i poliraju čaše za šankom me zbunjeno gledaju. Sva srećna pitam "Ima li o’đe našija?". Bukvalno svi su mi poleteli u zagrljaj. Mladež koja radi u lokalu je iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i BiH. Sve naši! Sva srećna ispitujem ih odakle su tačno i pitam ima li još neko iz Ex Yu. Kažu gazda je iz Podgorice. Ja u neverici da je čovek iz mog grada, kad on izlazi iz magacina i grli me jer je čuo razgovor.

Sumrak u Sijetlu, zima. Taksista me vozi kući sa sastanka. Ja, Crnogorka, u SAD-u sam već mjesec i nemam nikog svog. Onako umorna gledam okolo i vidim piše “Sarajevo Lounge”. Sarajevo??? Kažem mu “stop” i da me sačeka jer moram da uđem da vidim “moj narod”. On zbunjen, staje — Tamara Pavićević (@TamaraPavPG) November 2, 2022

Ispostavilo se da je iz Stare Varoši, bukvalno iz naselja do mog, i da čak znam u kojoj ulici mu je bila kuća. Iz Podgorice se preselio sa porodicom u Sarajevo pa je potom kao momak došao u Ameriku. Kako je svet mali! Zovu me da dođem tu noć i ja im naravno obećam da ću doći.

Sva uzbuđena spremam se za izlazak i očekujem američki klub ali kad sam došla zatičem harmonikaša i ćevape s lukom i Ex Yu muziku devedesetih. “Raja” mi kaže da su zbog mene noćas napravili ex Yu veče, dok nas stalni gosti zbunjeno gledaju i ne shvataju da se sprema Balkan parti.

Divno smo se proveli a bilo je i suza i nostalgije uz sevdalinke. Svaku noć dok sam bila tamo dolazila sam u "naš klub" i družila se sa ovim divnim ljudima iz bivše Juge koji su svi do jednog bliski i doživljavaju jedni druge kao porodicu što mi je posebno bilo drago.

Saznala sam da gazda lokala, moj podgoričanin, zapošljava "našu decu", iz ex YU država, i da im pomaže da se snađu. Bila sam dirnuta time a i ponosna što je zadržao duh nekih lijepih vremena iz prošlosti koja su me vratila u doba Jugoslavije u kojoj sam rođena", napisala je ona.

Korisnici Tvitera nisu krili oduševljenje ovom pričom.

"Lep je osećaj tamo negde, još više ako čovek ne zna jezik i totalni je stranac, naći nekog ko razume tvoj jezik. Sve više od toga je premija", "Hvala za ove tvitove, čitam, ježim se i pokušavam suzdržati suze. Kakve snažne emocije izazva par redova teksta. Eto, moji Balkanci, vidite koliko jedni drugima značimo u svetu, daleko od kuće", neki su samo od komentara ispod ovog niza.

(Kurir.rs)