BAUK KINŽALA I MIG-31 KRUŽI BRITANIJOM: Da li Rusija iz Belorusije zaista preti Londonu ili je strah novo oružje Moskve!

Satelistski snimci iz beloruske vojne baze Mačulišči među britanskim obaveštajicma je bio alarm za uzbunu, a još viđe među britanskim tabloidima posle otkrića ruskih borbenih aviona MiG-31 koji su naoružani hiperzvučnim krastarećim raketama 9-A-7660 Kinžal (Kh-47M2).

Britanski mediji su to kvalifikovali kao direktnu pretnju ostrvu koja preti iz pravca Belorusije.

Tabloid "Dejli Star" (The Daily Star) navodi da su ovi avioni primećeni u Belorusiji, na oko 1.770 kilometara udaljenosti od Velike Britanije, što znači da bi mogli da "dobace" do njene teritorije posle lansiranja. Vojni stručnjaci to tumače kao pretnju i opomenu Velikoj Britaniji jer se ovi avioni sa "Kinžal" raketama nalaze na distanci koja ne odgovara Velikoj Britaniji.

The Sun je objavio članak pod naslovom „Ruska raketa Kinžal na nuklearni pogon na udaljenosti od udara na London u jezivom upozorenju Zapadu“. U tekstu se navodi da je Kremlj premestio rakete, kako bi pretio Velikoj Britaniji.

Prema britanskim obaveštajnim podacima, smrtonosno oružje je prebačeno oko 1.770 kilometara od Londona. Ministarstvo odbrane objavilo je u utorak ažuriranje sa slikom snimljenom na aerodromu oko osam milja južno od beloruske prestonice Minska.

Ovaj britanski tabloid napominje da je svemirski satelit zabeležio prisustvo dva udarna MiG-31K na aerodromu a da su „u blizini nalazi raketni kontejner dužine sedam metara“.

The Sun podseća da "Kinžal" može da leti 12 puta brže od brzine zvuka, da je lansiranje rakete gotovo nemoguće otkriti, kao što ne postoji način da se ove rakete presretnu sistemima PVO sa kojima raspolaže Velika Britanija. Sada će ruski „Kinžali” moći brže da stignu do Londona – „za oko 9 minuta”.

Ono što je u ovoj prilici interesantno jeste da Rusija pred početak napada na Ukrajinu 9. februara 2022 prebacila rakete Kinžal i MiG-31 na aerodrom Čakalovsk u Kalinjingradskoj oblasti, a isti scenario je ponovila i u avgustu ove godine, a čime je mnogo bila bliža od Belorusije.

Stanovništvo ove ruske enklave tada je napravilo je snimak pre sletanja MIG-31K na kome se jasno ispod letelice vidi hiperzvučna raketa.

Na nebu Belorusije poslednji put borbeni avioni MiG-31 viđeni su 16. oktobra iznad beloruske prestonice Minska. Lovci su na nebu beloruske prestonice proveli skoro 20 minuta, da bi se zatim prizmeljili u bazi Mačulišči blizu Minska. Migovi 31 stigli su iz baze Kalinjingrad i u pitanju je verzija MiG-31K.

Kinžal

Kh-47M2 kinzhal (bodež) je ruska hiperzvučna raketa. Domet je više od 2000 km, dostiže brzinu iznad 10 Maha i može da izvodi manevre izbegavanja u svim fazama leta. Može biti naoružan konvencionalnim ili nuklearnim bojevim glavama, a može biti lansirana iz bombardera Tu-22M3 ili presretača MiG-31K.

Balistička raketa Kh-47M2 Kinzhal je najnovije rusko oružje, za koje neki analitičari kažu da je avionska verzija balističke rakete Iskander. Borbeno je primenjena u Ukrajini dva puta za gađanje strateških objekata.

