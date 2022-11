STRAVIČNO! SILOVAO 93 DEVOJKE ZA 10 GODINA! Meta mu bile maloletne devojčice: Monstrum je terao žrtve da rade GROZNU stvar!

Nkosinati Plakati (32) je skoro 10 punih godina terorisao maloletne devojke, uglavnom uzrasta od 12 do 20 godina, piše britanski "Dejli Mejl".

Na suđenju u Južnoj Africi je priznao da je počinio tačno 93 silovanja u periodu od juna 2012. do februara 2021. godine.

Njega čeka doživotna robija zbog decenijskog terora koji je sprovodio nad maloletnim devojkama!

Njemu se sudi zbog čak 148 krivičnih dela koja je navodno počinio u prethodnoj deceniji. Radi se o otmicama, teškoj krađi, silovanjima i nedozvoljenom nošenju i korišćenju vatrenog oružja.

Njegovim monstruoznim zločinima je konačno došao kraj u februaru 2021. godine kada je bežao od policije. Tom prilikom su ga policajci ranili u nogu koja je morala kasnije da mu se amputira.

foto: Printscreen/Youtube

Prvo silovanje je Plakati počinio u junu 2012. godine nad dvanaestogodišnjom devojčicom u gradu Benoni, dok je drugo silovanje počinio samo tri meseca kasnije.

Godine 2015., Plakatijevi zločini postaju bizarniji i bolesniji. On je u istom gradu u kojem je počinio svoje prvo silovanje, Benoniju, silovao devetogodišnju devojčicu, ali to nije sve!

On je tada navodno terao dečaka od devet godina da sve to posmatra! Tada su lokalni mediji pisali da se navodno radilo o bratu žrtve sek*ualnog napada, ali to nije potvrđeno. Godinu dana kasnije, terao je dečaka od četrnaest godina da siluje dve petnaestogodišnjakinje, a onda ih je on sek*ualno napao.

Svoje poslednje silovanje je počinio u februaru 2021. godine kada je upao u kuću jedne starije žene. Pripremio joj je sačekušu i pretio joj je nožem da će je izbosti ako ga ne bude poslušala. Ona je nakon toga bila silovana i sa i bez kondoma prema policijskim dokumentima.

Kurir.rs/Mondo/Dejli mejl