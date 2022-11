BUGARSKA ŠALJE ORUŽJE UKRAJINI PO DIKTATU AMERIKE? Analitičari: Diplomatsko rešenje sukoba sve dalje NIKO NEĆE ZA PREGOVARAČKI STO

Nakon četiri sata rasprave Narodna skupština Bugarske je donela odluku da pošalje oružje Ukrajini.

O tome kakve posledice može imati ova odluka Bugarske u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu i Milisav Paić, karijerni diplomata, predsednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga.

foto: Kurir Televizija

- Ukrajini stiže sve više naoružanja, a kontraofanziva ide sve jačim i bržim tempom. Kada ne bi bilo napretka na frontu ne bi bilo ni naoružanja, jer se njegova upotreba mora opravdati. Što se tiče diplomatskog rešenja ono nije baš na vidiku. Tome u korist govori to što Rusija neprestano ispostavlja neke zahteve i ultimatume. S druge strane Ukrajina ne želi da sedne za pregovarački sto sve dok takvi zahtevi postoje - rekla je Biljana Šahrimanjan Obradović.

Paić se složio sa tim da su izgledi za diplomatsko rešenje rusko-ukrajinskog sukoba slabi:

- Ni na jednoj strani ne postoji raspoloženje za razgovor. To bi za Rusiju bilo ponižavajuće jer bi to ukazivalo na slabost Rusije. Za Zelenskog bi to takođe bila neka vrsta političke kapitulacije. Situacija će verovatno da se promeni posle 8. novembra, posle izbora u Americi. S obzirom na nizak rejting Bajdena, očekuje se da će se promeniti odnos republikanaca i demokrata u korist prvih - rekao je Paić i dodao da je odluka Bugarske da isporučuje naoružanje Rusiji doneta zbog diktata Amerike.

foto: Kurir Televizija

On se osvrnuo na situaciju na ukrajinskom frontu i ocenio da nema naznaka da bi bitka za Herson mogla da presudno da utiče na ishod sukoba u Ukrajini.

Šahrimanjan Obradović je mišljenja da eventualna promena vlasti u Americi neće uticati na odnos prema Ukrajini.

- Smatram da je previše naivno verovati da će nakon izbora u Americi bilo šta da se promeni u odnosu pema Ukrajini. Ne bih rekla da se bilo kakva pomoć umanjuje, već se i povećava. Ukrajina dobija sve naprednije i sofisticiranije naoružanje, a SAD za to izdvaja svega nekoliko procenata budžeta kojim raspolaže.

Povodom najave da će se Vladimir Putin pojaviti na samitu G20, Šahrimanjan Obradović smatra da nije jasno sa kim bi od zapadnih zvaničnika Putin mogao da uspostavi kontakt.

Kurir.rs

