PROŠAO KOSOVO, BOSNU, ČEČENIJU, SIRIJU, U UKRAJINI GA UBIO HIMARS: Na ratištu poginuo jedan od najpoznatijih ruskih sveštenika

Moskovska patrijaršija Ruske pravoslavne crkve saopštila je da je na bojištu u Ukrajini poginuo protojerej Mihail Vasiljev, starešina manastira u Vlasihi kod Moskve, koji se nalazi u sklopu glavnog garnizona Strateških raketnih snaga Rusije. U saopštenju Moskovske patrijaršije stoji da je Vasiljev preminuo "ujutro 6. novembra u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini dok je obavljao pastoralne dužnosti".

Neki ruski mediji tvrde da je otac Mihail poginuo od gelera granate ispaljene iz američkog raketnog sAstava HIMARS, koja je eksplodirala tri metra od njega.

Vasiljev je bio nastojatelj hrama Velikomučenice Varvare i Svetog Ilije Muromečkog pri sedištu Raketnih strateških snaga u selu Vlasiha, Moskovska oblast.

Kao sveštenik boravio je u mirovnim operacijama na Kosovu, u Bosni, Abhaziji, Kirgistanu, Severnom Kavkazu i Siriji, navodi se na sajtu RPC.

Vasiljev je rođen 1971. u vojnoj porodici, ali uprkos očevoj želji da sin krene njegovim stopama, nije žurio da obuče uniformu, ali je ceo njegov život povezan sa vojskom.

Nakon što je diplomirao na Moskovskom državnom univerzitetu (na Filozofskom fakultetu), a zatim i magistrirao, Vasiljev je otišao u sveštenstvo, gde je obučen za rad u mirovnim kontigentima Ruske Federacije u inostranstvu.

foto: Printcsreen

Vasiljev je 2005. godine, iako sveštenik, završio i više kurseve akademije Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije, a takvo vojno obrazovanje bilo je dostupno samo odabranima. Vasiljev je bio blizak i sa rukovodstvom ruskog Ministarstva odbrane.

Vojnim kamionom sa prikolicom, koja se za 10 minuta rasklapala u pokretnu crkvu, putovao je do poligona i vojnih jedinica širom zemlje.

Posle najave delimične mobilizacije u Rusiji, njegove reči su podigle veliku buru u ruskoj javnosti.

Vasiljev, inače otac šestoro dece je tada izjavio da ruske majke ne bi trebalo da odvode svoje sinove iz zemlje, spasavajući ih od rata, i poželeo im da se što više plode i množe – tada „razvod“ sa jednim od dece ne bi bio tako bolan.

On je i napravio više od stotinu skokova sa padobranom i zamalo poginuo pre 15 godina kada se padobran nije otvorio. Kao rezultat toga, lako je došlo do kompresijskog preloma kičme, on je preživeo i verovao da ga je Bog spasao.

Od početka ruske intervencije u Ukrajini „otac po oružju“ je dosta vremena proveo u Donbasu, a navodno je poginuo u Hersonskoj oblasti, gde se našao pod raketnom vatrom.

(Kurir.rs)