SNAGA VOLJE, SAMOKONTROLA I KLJUČNE 4,2 SEKUNDE: Bivši ruski Alfa komandos objasnio kako je ruski vojnik preživeo napad drona

Snimak koji prikazuje kako ruski vojnik preživljava napad granatama, koje je na njega bacio ukrajinski dron obišao je svet, a nekadašnji pripadnik ruske antiterorističke jedinice Alfa objašnjava kako je nepoznati ruski vojnik dobio ovaj dvoboj.

Kako navodi ruski portal Vzgljad, vojnik je preživeo i oporavio se, a ova borba na život i smrt dogodila se u martu ove godine u blizini sela Malaja Rogan u Harkovskoj oblasti.

Sergej Gončarov, predsednik međunarodnog udruženja veterana antiterorističke jedinice Alfa je za Vzgljad objasnio da je pripadnik ruske vojske očigledno bio spreman za ovakvu situaciju.

„Na snimku vidimo da je vojnik ili oficir bio spreman za takve akcije“, kaže Gončarov, ističući da su se slične situacije dešavale i u praksi jedinica Alfa.

On skreće pažnju na činjenicu da od povlačenja osigurača do eksplozije treba da prođe od 3,2 do 4,2 sekunde. Ovo vreme se računa, između ostalog, da se onaj ko baca granatu ne bio razneo. Shodno tome, vojnik je imao nekoliko sekundi da se odbrani od granata, što je izuzetno kratko vreme, ali je on imao dobru trenutnu reakciju.

„Možda je on komandos. Oni su, naravno, spremniji i imaju jače razvijene reakciju da bi spasli svoje živote. Da čovek nije imao vojno iskustvo, teško da bi bio tako uspešan. Ali ko god da je, njegova samokontrola, snaga volje i reakcija su jednostavno neverovatni“, zaključio je veteran Alfe.

(Kurir.rs/Vzgljad)