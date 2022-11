POKUŠAO DA POVRATI KRALJEVSKE POČASTI: Prokazani princ Endrju posle razgovora sa kraljem Čarlsom doživeo NERVNI SLOM

Dvojica rođene braće - omiljeni sin kraljice Elizabete II princ Endru i aktuelni kralj Čarls III žustro su se posvađali i to na jednom od kraljevskih imanja u Škotskoj. Razlog svađe je to što Endru, vojvoda od Jorka, nije mogao da se pomiri sa činjenicom da mu njegov rođeni brat neće dozvoliti da povrati kraljevske dužnosti, koje je izgubio nakon što su u javnost isplivale informacije o njegovim seksualnim prestupima. Prema navodima britanskih medija, Endru je teško podneo "razočaravajući razgovor" sa bratom, nakon čega je doživeo nervni slom.

Braća odavno nisu u najboljim odnosima. Tačnije, od trenutka kada je Virdžinija Đufre Robert optužila princa Endrua da ju je seksualno iskorišćavao kada je imala svega 17 godina, navodi Nova.rs.

foto: AP/Vadim Ghirda

Čarls, ali i ostali članovi kraljevske porodice, tada su se praktično odrekli Endrua, a oduzete su mu i sve titule.

Sada, nakon što je više godina prošlo, odlučili su da kao braća popričaju o Endruovoj budućnosti. Međutim, izvori bliski kraljevskoj porodici tvrde da je Endru od početka imao skrivenu nameru – da ubedi Čarlsa da mu vrati kraljevske dužnosti.

Međutim, kralj Čarls nije poklekao na slatkorečive priče vojvode od Jorka i odsečno mu rekao da od njegovog plana nema ništa.

Zatim se dogodilo nešto o čemu britanska javnost bruji već dva dana. Prema navodim britanskih medija, Endru je doživeo nervni slom pred bratom, praćen histeričnim napadom.

Ubrzo je shvatio da mu ni to neće pomoći i upao u stanje očaja. Iako niko ne zna da li je Endrua stvarno pogodilo to što je Čarls ostao hladan prema njemu ili iza svega stoji samo dobra gluma – svi koji se nalaze u njegovoj blizini su se ozbiljno strahuju za njegovo mentalno zdravlje.

„Endru je sada potpuno slomljen“

Inače, izvori bliski kraljevskoj porodici tvrde za britanske medije da je Endrua odbijanje u tolikoj meri pogodilo zbog toga što je čvrsto verovao da će dobiti to što je tražio.

foto: EPA-EFE/WILL OLIVER

Zapravo, u to je verovao i pre kraljičine smrti, a nameravao je da o tome razgovara sa njom u bliskoj budućnosti.

„Endru je bio potpuno zaslepljen. Koliko god to zvučalo naivno, on se uvek nadao da će povratiti svoju poziciju. Na sastanku, Čarls mu je rekao da može da ode i da ima dobar život, lep život, ali da je njegov javni život u kraljevskoj porodici pri kraju i da mora to da prihvati“, rekao je izvor i dodao da je time Endru izgubio svoju jedinu nadu – da ipak postoji put ka kraljevskoj palati i da će ljudi ponovo početi da mu se obraćaju sa „vaše visočanstvo“.

Endruov ionako poljulja status dodatno je oslabio nakon smrti kraljice Elizabete, koja je jednom prilikom i sama priznala da joj je upravo on omiljeni sin.

„Endru je bio izuzetno blizak sa kraljicom i mnogo puta je pokušavao da sa njom pokrene pitanje svog povratka u javni život. U nekoliko prilika mu je govorila pomirljive stvari, ali bi odmah promenila temu i pokušavala da izbegne bilo kakav dublji razgovor o tome“, rekao je izvor za britanske medije.

Zapravo, koliko god se trudila, Elizabeta nije mogla da mu oprosti skandal sa Virdžinijom Đufre. Naravno, verovatno se plašila i gneva javnosti koji bi nanela na sebe tim postupkom.

Naime, Endru je postao najomraženiji član britanske kraljevske porodice nakon što je otkriveno da se družio sa osuđenim pedofiliom Džefrijem Epstajnom i njegovom madam Gislejn Maksvel, i što je još gore – sa njima učestvovao u bludnim radnjama.

foto: AP / New York State Sex Offender Registry

Kao šlag na tortu došla je optužba Đufre. Ona je ispričala da ju je Epstajn prodao i prisilio da ima seks sa njegovim prijateljima, uključujući princa, kao i da je Endru znao da je maloletna. Tada je imala 17 godina. Prema njenim rečima, Endru ju je napastvovao u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji. U tužbi se navodi da je vojvoda od Jorka tri puta prisilio na seksualni odnos.

Na kraju je sve završeno nagodbom, ali je Endru postao, i čini se ostao, peti član kraljevske porodice u novijoj istoriji koji je prestao da zvanično koristi titulu „kraljevsko visočanstvo“.

(Kurir.rs/Nova.rs)