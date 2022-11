ODLUČUJUĆA BITKA ZA HERSON IMA SAMO 2 EPILOGA! Stručnjaci: Neće biti kao prošli put, očekuje se razaranje KAO NIKADA DO SADA

Herson je potencijalni ključ mira u oružanim sukobima Rusije i Ukrajine, smatraju pojedini analitičari. Vašington i Brisel čekaju ishod bitke da otvore pregovore sa Ruskom Federacijom što može da doprinese zaštiti od eskalacije rata.

Pobeda nad ruskom vojskom na jednoj od najvažnijih kapija Azovskog mora i Krima, mogla bi da da pravu priliku za početak pregovora. Ukoliko ukrajinska vojska osvoji Herson, pobeda bi dobila, ne samo na vojno-strateškom, već i na političko-diplomatskom značaju, smatraju neki od analitičara NATO-a u Briselu.

foto: La Cassette Bleue / Alamy / Alamy / Profimedia, Aris Messinis, Vladimir Mordunov UPI Profimedia, epa OLEG PETRASYUK, epa SERGEY DOLZHENKO

Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik lista dnevnog 'Politika' iz Moskve, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao najvaljene velike bitke u Hersonu, kao i samog evakuisanja civila sa te teritorije.

- Pre svega se civili evakuišu jer se očekuje velika bitka i razaranja. Više neće biti u Hersonu i sa jedne i sa druge strane vojnici koji će pucati kalašnjikovima. Biće bombardovanje iz sve snage odnosno avijacija i raketni sistemi - rekao je Samardžija.

foto: Kurir televizija

- Ova bitka može da znači dve stvari. Prva je da ako Rusi pobede to će praktično da znači da Ukrajina nema više šta da traži u ovom ratu. Sa druge strane ako Ukrajina ostvari neki uspeh to bi značilo da bi Rusija ponovo morala da se prepakuje kao što je to činjeno sa komandom i rukovodstvom vojske. Rat se neće završiti sa padom Hersona, ali će mnogo uticati na dalji tok rata - istakao je Samardžija.

Mirko Škrbić, potpredsednik Izvršnog odbora SPO, se nije složio sa Samardžijom i naveo je da je velika bitka u Hersonu samo pozicioniranje za neke buduće pregovore.

- Trenutne najave za sedanje za pregovorački sto ni malo ne liče na najave o pregovorima. Vidite kakve su im izjave. Jedni i drugi kažu spremni smo za pregovore, ali pod našim uslovima - rekao je Škrbić.

foto: Kurir televizija

