KADIROV SE HITNO OGLASIO NAKON POVLAČENJA IZ HERSONA: Čečenski lider uputio IZNENAĐUJUĆU PORUKU komandantu ruskih snaga Surovikinu

Čečenski lider Ramzan Kadirov oglasio se nakon naređenja ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua da ruske snage hitno napuste grad Herson na jugu Ukrajine.

Kadirov je naglasio da je komandant združenih snaga ruske vojske u Ukrajini Sergej Surovikin do sada spasao hiljade vojnika koji su bili u ukrajinskom ukruženju.

- Nakon što je odvagao sve za i protiv general Surovikin je napravio težak, ali ispravan izbor između besmislenih žrtava zarad glasnih izjava i spasavanja neprocenjivih života vojnika. Herson je veoma teško područje bez mogućnosti stabilnog redovnog snabdevanja municijom i formiranja snažne i pouzdane pozadine. Zašto to nije urađeno od prvih dana specijalne operacije? To je drugo pitanje. Ali u ovoj teškoj situaciji general je postupio mudro i dalekovido jer je evakuisao civilno stanovništvo i naredio pregrupisavanje. Tako da o "predaji" Hersona ne treba ni govoriti. A Surovikin štiti vojnika i zauzima povoljniji strateški položaj i to pogodan i siguran - napisao je Ramzan Kadirov pomirljivim tonom na svom kanalu na Telegramu.

Kadirov je naglasio i da je vojni vrh od prvih dana specijalne operacije znao da je Herson teška borbena teritorija.

foto: EPA-EFE/STRINGER

- Vojnici mojih jedinica su takođe javili da je na ovom području bilo veoma teško da se bore. Da, može se zadržati, moguće je organizovati bar nešto zaliha municije, ali će koštati brojne ljudske živote. I prognoza nam ne odgovara. Stoga verujem da je Surovikin delovao kao pravi vojni general ne plašeći se kritike. Odgovoran je za ljude. On bolje vidi. Hvala, Sergeje Vladimiroviču, što brinete o momcima! Izvršićemo naređenje vrhovnog komandanta. Nećemo prestati da udaramo na neprijatelja i nećemo se umoriti - dodao je Kadirov.

Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu, podsetimo, danas se saglasio sa predlogom komandanta združenih snaga ruske vojske Sergejom Surovikinom da se organizuje odbrana u regionu Hersona na levoj obali Dnjepra.

Rusija će tako povući trupe iz ključnog ukrajinskog grada Hersona i jedinog regionalnog centra koji su zauzeli od početka invazije 24. februara.

(Kurir.rs)