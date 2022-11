SLOVENAČKI GENERAL DOBRAN BOŽIČ: Gubitak Hersona je jedan od najgorih poraza za Ruse! Međutim, ovo može biti i obmana

Slovenački portal 24.ur razgovarao je sa bivši načelnikom generalštaba slovenačke vojske general-majorom Dobranom Božičem o napredovanju ukrajinskih snaga na jugu Ukrajine, što je u suprotnosti sa ruskim najavama da se njihove jedinice povlače iz oblasti Hersona.

Ovaj pokret ruskih snaga smatra jednim od najgorih poraza Rusije, ali ostaje skeptičan prema tome, budući da su „sve vojne operacije zasnovane na obmani“. Istovremeno, on smatra da će u Donbas biti prebačene ruske trupe, koje, „strateški gledano, ne smeju pasti”.

Ukrajinci su u poslednja četiri dana izveli uspešnu ofanzivu protiv ruskih snaga na jugu zemlje. Zbog „teške situacije“, kako su ruski mediji pre nekoliko dana opisali situaciju na frontu, njihov ministar odbrane Sergej Šojgu odlučio je da povuče trupe sa desne obale Hersonske oblasti. „Ovo je jedan od najgorih poraza za Rusiju, ne samo za Rusiju, već i za njihovu vojsku i za predsednika Putina“, ocenjuje taj potez general-major i predsednik Udruženja slovenačkih oficira Dobran Božič.

General-major Dobran Božič je vojnik i diplomata. Trenutno je predsednik Sindikata slovenačkih oficira, kao bivši načelnik Generalštaba pomno prati napad Rusije na Ukrajinu i tako je jedan od retkih slovenačkih vojno-diplomatskih stručnjaka koji prilično precizno razume sliku ratišta.

foto: Handout / AFP / Profimedia

Iako smatra da povlačenje ima smisla s obzirom na situaciju, sumnja u predviđanja da će se Rusi zaista odreći regiona.

"Sve vojne operacije koje se izvode zasnivaju se na obmani. Da nešto uradiš i onda protivnik misli da ćeš nešto da uradiš, a ti udariš na drugu stranu", opravdao je sumnju. Istovremeno, on je naveo primer da su Ukrajinci u Harkovu ovog avgusta doveli ruske vojnike u zabludu. Tada su ukrajinske snage nagovestile da će krenuti u kontraofanzivu na jugu, odnosno na Herson, pa su ruske trupe počele da se kreću ka obali Crnog mora. Ali Ukrajinci su tada udarili u Harkov, gde su za nekoliko dana zauzeli hiljade kvadratnih kilometara teritorije. „Možda Rusi koriste istu taktiku“, zaključio je on.

Istovremeno, treba naglasiti da je Herson izuzetno važan strateški grad. Osim što je jedini glavni grad aneksiranih regiona koji su potpali pod kontrolu ruskih trupa, on takođe omogućava pristup Odesi, odnosno Crnom moru, Krimu, koji su Rusi anektirali 2014. godine, kao i pristup tekućoj vodi i struji. „Grad je važan i za Ukrajince i za Ruse“, zaključio je Božič.

foto: EPA/Stephanie Lecocq

„Ruska vojska od samog početka pravi strateške greške“, nastavio je on. Sada su ove značajne greške, koje se nizaju od februara, počele da dolaze do izražaja. Kao primer, Božič je naveo iznenadne napade u kojima su ruske jedinice bile loše organizovane, posebno njihova glavna pešadija, kao i bočne linije napada. To bi mogao biti jedan od razloga zašto bi ruski vojnici zonu prepustili Ukrajincima 'bez borbe'. „Očigledno, oružje koje su Ukrajinci dobili od Zapada funkcioniše“, dodao je on, nastavljajući da je napadnuta zemlja u nekim trenucima uspela da uspostavi moć ravnu Rusiji. Rusija je od početka rata mnogo bolje naoružana, posebno u artiljerijskom naoružanju, podsetio je on.

foto: Printscreen Twitter

Koliko su informacije pouzdane i koliko je značajno povlačenje?

U prilog svojim sumnjama istakao je i način obaveštavanja o povlačenju ruskih trupa. „Veoma je čudno da ruski ministar u televizijskom obraćanju najavljuje da će se njegova vojska povući, pa se postavlja pitanje da li je to dezinformacija ili je istina. On takođe smatra upitnim njihov razlog za prebacivanje snaga – komandant ruskih snaga u Ukrajini Sergej Surovikin rekao je da je prilikom kretanja mislio na živote svojih vojnika.

General-major Božič ne smatra razlog ubedljivim.

„Posle svih ovih strahota koje vidimo na ukrajinskom ratištu, reći da je briga ruskih vojnika na prvom mestu... Ne verujem“, prokomentarisao je izjavu ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua. On smatra, međutim, da su Ukrajinci stečenim zapadnim naoružanjem i preciznom municijom uspeli da „prebiju” skladišta ruske vojske. Ali i ovde je podsetio na istrajnost šačice ukrajinskih vojnika u Mauripolju, koji su držali svoj borbeni položaj uprkos nedostatku oružja i iscrpljenosti od aprila do kraja maja.

foto: screeenshot

Čak i u širim vojnim krugovima postoje spekulacije da li iza toga stoji nova operacija Rusa, a preusmeravanje snaga je u početku bilo kritično čak i u Kijevu. Dezinformacijama bi Rusi mogli da privuku nespremne ukrajinske vojnike u to područje, koji su u petak stigli do glavnog grada regiona, istoimenog grada Hersona.

"Ruska vojska se ne bi predala tek tako, da nisu zaista bile takve okolnosti da nisu imale izbora. Ovo neće učiniti rusku vojsku ponosnom", zaključio je razmišljajući o mogućim skrivenim uzrocima. Kasnije je takođe istakao da je Moskva odlučila da se povuče, jer su ruska „komanda, logistika i moral trupa u takvom rasulu“ da bi se u suprotnom suočile sa masovnim dezerterstvom, što bi predstavljalo još veću sramotu za Kremlj. „Ovo su samo procene“, zaključio je on. "Pokreti se prave, ali je pitanje kako i zašto se izvode. Međutim, ovo je veoma složena operacija. Samo će vreme pokazati uspeh", razmišlja Božič.

„Povlačenje je sa vojnog stanovišta jedna od najtežih operacija, veoma je teško planirati, a česti su i veliki gubici, posebno ako nije pravilno organizovana i sprovedena“, opisao je general-major. Božič je, istovremeno, naglasio da Rusi u prošlosti nisu pokazali „dobre veštine” u izbegavanju. On smatra evakuaciju civila zanimljivom, ali ipak veruje da će ukrajinska vojska naići na masovne grobnice prilikom oslobađanja regiona.

Preusmeravanje na Donbas?

U svojim razmatranjima, on je naveo još tri moguća razloga za preraspoređivanje snaga ruske vojske. Prvi je neuspela mobilizacija, zbog čega im nedostaje trupa, i istovremeni neuspeh operacije u Donbasu, gde bi mogli da prebace trupe. Drugi razlog bi mogao biti dogovor sa Ukrajincima za mirno povlačenje, a treći već pomenuta tajna operacija ruske vojske.

On trenutno smatra region Donbas važnijim od oblasti Herson, pošto je ova druga već izgubljena, pa treba da ojačaju front na drugim kritičnim tačkama. Za Rusiju, strateški gledano, Donbas ne sme da padne“, bio je jasan. Napuštajući Herson, druge bitke se vode duž fronta, a Rusija je na nekoliko tačaka pretrpela velike gubitke. Jedino što joj preostaje jeste da pređe u fazu aktivnih napada na istoku, ocenjuje general-major. Svaki vojnik se računa“, istakao je on.

Planovi za budućnost: osvajanje Krima na proleće

Iako se navodi da su ruski vojnici prešli na levu obalu reke Dnjepar, situacija na terenu je i dalje veoma teška. Pošto su porušili sve glavne mostove koji vode iz jednog dela Hersona u drugi, sada je vojska odvojena širokom rekom, a zbog borbi i sama zemlja je teško prohodna. Ipak, ruski ciljevi će biti u dometu ukrajinske artiljerije. On smatra da su ruske snage ranije planirale da se povuku, ali Moskva to očigledno nije dozvolila.

„Počelo je sa Krimom, mora se završiti njegovim oslobođenjem“

Ali imajući u vidu nedavne uspehe i prodore ukrajinske vojske na jugu, on misli da plan za zauzimanje Krima do proleća 2023. ima smisla. Posebno ako se ima u vidu šta je već postigla loše opremljena ukrajinska vojska“, zaključio je on. U slučaju ponovnog zauzimanja Hersona od ukrajinske strane, Rusiji će biti veoma teško da odbrani Krim, ističe on, a istovremeno je dodao i da se rat verovatno neće završiti još neko vreme.

