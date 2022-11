PUTINOV DUHOVNIK UPOZORAVA: Rat apsolutna tragedija ruskog i ukrajinskog naroda, u Rusiji moguća nova revolucija NE DAJ BOŽE

Mitropolit pskovski i porhovski Tihon (Ševkunov), koga je štampa prozvala „Putinovom ispovednikom“, siguran je da ruski predsednik ne bi pokrenuo vojnu operaciju u Ukrajini da nije bilo „životne opasnosti, kako kažu lekari“. ”

Tihon je ovo izjavio u intervjuu za TV kanal Rossiia-24, prenosi ruski portal PolitNavigator.

„Vreme će pokazati mnogo razloga, i reći će o krivici pojedinih sila. Teško mi je da razumem razlog. Ali ja malo poznajem Vladimira Vladimiroviča Putina i mogu reći: da nije bilo najozbiljnijih naznaka za ovu operaciju, on je ne bi ni započeo. Za mene je to najdublje uverenje, uprkos činjenici da je sada jednostavno nemoguće razumeti sve zamke i razloge“, rekao je Ševkunov.

Istovremeno, on smatra rat za zajedničku nesreću ruskog i ukrajinskog naroda i veruje da će pobeda u njoj biti veoma gorka.

„Nema sumnje da doživljavamo apsolutnu tragediju, da je ovo apsolutno fundamentalna i sudbonosna faza u životu našeg naroda, zemlje, Ukrajine. Pomolimo se da se sve završi dobro i mirno. Svi pozivaju na mir... Ali svet će biti ispunjen daljim nevoljama, budućim nesrećama, tugom, suzama, krvlju. Potreban nam je mir po volji Božijoj. Čuvek ne može rešiti ovo pitanje, svađe i mržnju među braćom .... Samo Bog može da poveže naizgled nepovezano, da smiri mržnju koja se sada toliko izliva“, rekao je Ševkunov.

Nova revolucija se može dogoditi u Rusiji

„Moramo da budemo veoma, veoma odgovorni, jer je rat jedan od preteča i katalizatora jedne košmarne destruktivne revolucije, katalizatora samoubistva naroda. Ovde niko neće imati sreće, apsolutno svi će izgubiti. Ne daj Bože, oni to neće dovesti do ovoga i zaustaviće to. A oni koji smišljaju nekakve preokrete i previranja u našoj zemlji ili jednostavno ništa ne razumeju, ili su toliko okrutni da za njih tuđi životi ne vrede“, rekao je Ševkunov.

Upozorio je na direktne veze sa 1917. ali smatra da „za takve bolesti treba biti spreman 100%. Istovremeno, mitropolit je podsetio da u to vreme niko u ruskoj eliti nije želeo zlo svojoj zemlji.

„Elitu je lepo i lako grditi. Sada elitu ne grde samo lenji. Ali mi nemamo druge elite. Mislim da će se oni promeniti kao rezultat ovoga što se sada dešava. Imaćemo velike promene i mnogi iz elite će se promeniti. Elite skoro uvek nisu na nivou svog visokog poziva. Ali značajan deo ljudi koji su sada zaduženi za vođenje zemlje radi što je moguće odgovornije“, rekao je Ševkunov.

(Kurir.rs/Polit navigator)