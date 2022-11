POSTOJE SAMO 2 PUTA ZA TURSKU NAKON TERORISTIČKOG NAPADA! Stručnjaci otkrili: Povlačenje ruske vojske je istanbulski dogovor

Stravične scene - eksplozija, geleri, bežanje, panika, plač, suze. Tako je bilo na čuvenom trgu Taksim u Istanbulu u nedelju oko 16.20 kada je došlo do terorističkog napada!

Šest osoba je poginulo, 81 je ranjena, a među povređenima je i naša državljanka iz Niša, Dragana Ristić, koju je geler pogodio u rame.

Istraga je pokazala da je reč o terorističkom napadu, a uhapšena je žena iz Sirije koja je, kako se sumnja, postavila eksploziv. Zove se Ahlam Albašir i priznala je da je povezana sa terorističkom Radničkom partijom Kurdistana i da je ušla u Tursku ilegalno.

Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost, u uključenju za emisiju Usijanje na Kurir televiziji prokomentarisao je ovaj teroristički napad.

foto: Kurir televizija

- Ovo je bio očekivan teroristički napad. Svi ovi teroristički napadi od 24. februara od kako je Rusija pokrenula specijalnu operaciju, preselili su se u Ukrajinu. Iste ovakve terorističke napade imali ste u Rusiji, kao i ubistvo Darije Dugine koja jedini greh ima što joj je tata filozof koji deli određene društvene vrednosti sa aktuelnim režimom. Dakle to je američki rukopis. U ovom trenutku ovakva jaka Turska ne odgovara SAD-u. Turska je jedina zemlja koja je vodila mirovne inicijative u ukrajinsko-ruskom sukobu. Povlačenje ruske vojske oko Kijeva je takođe istanbulski dogovor - rekao je Galijašević.

Nikola Antić, stručnjak za bezbednost sa Instituta za nacionalnu i mežunarodnu bezbednost i prof. Ilija Kajtez, stručnjak za bezbednost, gostovali su u emisiji Usijanje gde su se takođe dotakli nedavnih događaja u Turskoj.

foto: Kurir televizija

Antić smatra da ovo ne može biti delo originalne partije Kurdistana u Turskoj, već je ovo delo, kako kaže, Amerike.

- Teroristička Radnička partija Kurdistana od 1987. godine nije za mete imala civilne ciljeve. Uglavnom su to bili političari, vojnici i policajci. Ovo bi bilo istupanje od nekog njenog modusa operacija. Potpis amerikanaca ovde stoji i ne verujem da ona prava originalna partija Kurdistana u Turskoj ima neke veze sa ovim - istakao je Antić.

foto: Kurir televizija

Kajtez se složio sa Antić, a potom naveo uzrok ali i posledice ovog terorističkog napada.

- Moguće je da ne stoji ova originalna partija Kurdistana iza ovoga, jer je njihov režim borbe protiv Turske države drugačiji. Moguće je da je ovo delo druge frakcije Radničke partije Kurdistana u Siriji uz izuzetno umešane prste Amerikanaca. Ono što je ovde posebno važno je da se šalje poruka Erdoganu koji je pre 2 dana rekao da zapadne sile prekomerno kidišu na Rusiju. Dakle, Zapad je potpuno nezadovoljan položajem Turske i to sve više dolazi do nekog značajnog raskola. Iz ovoga što se desilo, očekujem da će Turska podići lestvice i zahteve za učlanjenje Fisnke i Švedske u NATO. Takođe će imati crvene linije da će oni morati da izruče pripadnike Radničke partije Kurdistana i Guleniste što oni do sada nisu želeli. Sada u okviru NATO pakta imaćemo jedan nivo razdora i jedini koji taj razdor koji može da donese je Turska koja je vojnički 2. po snazi u NATO-u - naveo je Kajtez.

foto: Kurir televizija

- U narednom periodu možemo očekivati dobro trgovanje od strane Turaka ili zaoštravanje odnosa Zapada sa Turskom što bi oberučke prihvatio Evroazijski deo sveta. Time možemo da nagovestimo i potencijalno učlanjivanje u BRIKS - dodao je Kajtez.

Voditeljku Silviju Slamnig interesovalo je da li je ova bomba aktivirana ručno ili daljinski. Galijašević je istakao da je morala biti aktivirana daljinski i da se ona tako mogla aktivirati sa bilo kog mesta, ako je pritom postojao internet.

foto: Kurir televizija

- Ovo je bilo daljinski aktivirano. Moglo je biti aktivirano iz Sirije ili SAD. Ako imate obezbeđen internet na tom području ili WiFi možete aktivirati bombu kako hoćete - rekao je Galijašević.

Kurir.rs