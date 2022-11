NASA PLANIRA SLANJE LJUDI NA MESEC I MARS: Nastavak programa Apolo posle 50 godina, u svemir lansirana NAJMOĆNIJA raketa

Nova probna raketa američke svemirske agencije NASA poletela je rano jutros u misiju oko Meseca, s tri probne lutke što je posle 50 godina i okončanja programa Apolo prvi put da namerava da praznu kapsulu postavi u orbitu Meseca.

Ako sve prođe u redu tokom tronedeljnog probnog leta raketa će uputiti kapsulu bez posade u široku orbitu oko Meseca, a zatim će se kapsula vratiti na Zemlju kontrolisanim padom u Tihi okean, u decembru. Posle više godina odlaganja i milijardi dolara dodatnih troškova raketa Spejs Launč Sistem lansirana iz Kenedi svemirskog centra. Na njoj se nalazi Orion kapsula spremna da izađe iz orbite Zemlje ka Mesecu oko dva sata posle poletanja.

Curenje goriva sprečilo je dva pokušaja poletanja, a zatim su uragani izazvali još nekoliko odlaganja. Iako inženjeri nisu utvrdili uzrok curenja vodonika iz rakete, promenili su proces sipanja goriva kako bi smanjili curenje i da bi bili uvereni da će sav cevovod u raketi dugačkoj 98 metara ostati čvrst i netaknut.

NASA je očekivala 15.000 posetilaca u Svemirskom centru "Kenedi" za jutrošnje lansiranje i još hiljade ljudi na plažama i putevima izvan centra da vide dugo očekivani nastavak Projekta Apolo kada su 12 astronauta hodala na Mesecu od 1969. do 1972.

foto: EPA-EFE/NASA / BILL INGALLS

Ljudi su se okupili i ispred centara NASA-e u Hjustonu i Hantsvilu u državi Alabami da gledaju spektakl na velikim ekranima.

Nova raketa "Space Launch System" - SLS poneće tri probne lutke u kapsuli za posadu na vrhu. NASA se nada da će kapsulu postaviti u orbitu Meseca.

Poletanje obeležava početak programa lunarnog istraživanja Artemis, nazvanog po mitološkoj sestri bliznakinji Apola. NASA planira da pošalje četiri astronauta da lete oko Meseca na sledećem letu 2024. a da ljudi hodaju po Mesecu 2025.

Raketa SLS duga 98 metara najmoćnija je koju je NASA ikad izgradila, sa većom potisnom snagom od svemirskog šatla ili moćne rakete Saturn V koja je vozila ljude na Mesec.

Probni let koji košta 4,1 milijardu dolara treba da traje 25 dana otprillike isto kao i kada je posada bila u kapsuli. Svemirska agencija namerava da testira kapsulu do svih granica i otkrije moguće probleme pre nego što krene sa letom sa astronautima. Lutke u kapsuli opremljene su senzorima koji mere stvari kao što su vibracije, ubrzanje i kosmička radijacija NASA planira da uspostavi bazu na Mesecu i da šalje astronaute na Mars do kraja 2030-ih ili početka 2040-ih. Ali za to je potrebno da se pređe još mnogo prepreka. Kapsula Orion će dovesti astronaute tek u orbitu Meseca, a ne i na njegovu površinu.

NASA je poslednji put astronaute poslala na Mesec u decembru 1972. godine, na kraju programa Apolo.

(Kurir.rs/Beta)