DA LI ĆE PUTINU BITI DOVOLJNO 300.000 NOVIH VOJNIKA: Ako ih ne opreme za rat 5. generacije biće to samo RULJA SA KALAŠNJIKOVIMA

Pošto 300.000 mobilisanih Rusa prođe kroz borbenu obuku i ode na front, ruska vojska će morati da pređe u ofanzivu, smatra ruski politikolog Sergej Markov, prenosi portal Polit navigator.

Prema rečima Markova, sada je glavno pitanje da li će ruska privreda naoružati i opremiti mobilisane svime što je potrebno.

„Glavni razlog za povlačenje je taj što je ukrajinska vojska dvostruko veća na frontu, uprkos činjenici da je stanovništvo Ukrajine pet puta manje. Stručnjaci kažu da je na frotnu približno 250 hiljada Ukrajinaca i 160 hiljada ruskih snaga, uključujući i korpuse DNR i LNR. Ako tamo dođe 300.000 ljudi, to neće biti 160.000, već 460. Do početka decembra na frontu će biti jedan i po put više ruske vojske. Moraju da napreduju, ponovo moraju da oslobađaju teritorije. Jedino što može da nas sputava jeste pitanje da li će naša privreda moći da naoruža ovih 300 hiljada, jer mobilisani ne treba da budu horda sa kalašnjikovima. To bi trebalo da bude moderna vojska opremljena savremenim naoružanjem“, rekao je Markov.

Pinčuk: Ako sve bude kako je sada, nećemo ni u kakvu ofanzivu

Bivši šef Ministarstva državne bezbednosti DNR, jedan od lidera Saveza dobrovoljaca Donbasa Andrej Pinčuk, učestvovao je u neprijateljstvima i veoma je kritičan prema situaciji.

On za portal PolitNavigator kaže da nije optimista kad vidi da Rusija napušta teritorije, ljude koji su joj verovali i veruju i gubi operativnu prednost.

"Na početku NMD-a smo išli napred sa malo resursa, uprkos činjenici da je Ukrajina imala veći broj snaga, ali zato što smo imali stratešku inicijativu, krenuli smo napred. Sada je ova inicijativa prekinuta.

Na pitanje da li će biti dovoljno 300.000 mobilisanih, Pinčuk odgovara:

"Pozivam vas da prestanete da sudite o frontu po brojevima vojnika. Oni nisu stado ovaca. Sad se vodi rat pete generacije, on uglavnom ne uključuje masovnu upotrebu osoblja na prvoj liniji fronta. Ovo je beskontaktni rat, mora se voditi putem dalekosežnog uništavanja, a pešadija, koja sedi u rovu je drugi ešalon borbenih dejstava.

Nismo mi Rusija 17-18 veka, kada je naše stanovništvo bilo mnogo veće od bilo kog drugog, pa smo mogli sebi da priuštimo da zapušavamo rupe velikim brojem. Biće dovoljno 300.000, 500.000 – zavisi kako će industrija, vojska moći da se reorganizuju i obezbede tehnička rešenja koja su neophodna.

Ali moje lično mišljenje je da 300 hiljada nije dovoljno za potpuno vođenje neprijateljstava. Potrebna nam je dodatna vojska mobilisanih, negde oko milion. Ako želimo da idemo napred, da povratimo svoje teritorije, onda moramo da imamo odgovarajući kadar.

Ovaj milion mora da bude dobro pripremljen, normalno obučen i obezbeđen, da ima bespilotne letelice, uključujući one udarne, izviđačku opremu, sredstva za suzbijanje elektronskog rada neprijatelja, da ima normalne zatvorene komunikacije, transport. Tada možemo govoriti o nekoj količini.

Po meni, da bi se pobedilo, moraće da se sprovedu i mobilizacione mere, ali one imaju smisla tek kada Otadžbina, pre nego što regrutuje ljude, promeni nešto u sebi, u privredi, u industriji", rekao je Pinčuk.

(Kurir.rs/Polit navigator)