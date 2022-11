IDEJA KIJEVA: RAT U UKRAJINI TREBA PROŠIRITI NA DRUGE ZEMLJE I NOVE TERITORIJE Politikolog Napori da se Rusiji otvori još frontova

Pad ukrajinskih raketa na teritoriju Poljske namerna je provokacija Kijeva, s ciljem da se izazove direktan vojni sukob NATO-a i Rusije, iako bi to imalo stravične posledice za ceo svet, ocenjuju ruski eksperti.

Ruski politikolog Aleksandar Nosovič ne isključuje mogućnost ni da je pad ukrajinskih raketa „slučajnost“, jer je reč o samoj granici Poljske i Ukrajine, ali s druge strane, ističe on, ako se uzme u obzir saopštenje ruskog Ministarstva odbrane da ruska sredstva nisu izvršila nikakve napade na ciljeve u blizini ukrajinsko-poljske državne granice, onda kao sasvim realna ostaje verzija o provokaciji ukrajinske strane.

„Zašto bi Ukrajini bila potrebna takva provokacija – to je očigledno. Od početka ruske specijalne vojne operacije, od proleća ove godine, Kijev ulaže sve napore da se rusko-ukrajinski vojni sukob proširi na druge zemlje, nove teritorije, kako bi se za Rusiju otvorio drugi, treći i četvrti front. Oni to ne kriju, govore o tome apsolutno otvoreno“.

Nosevič podseća da je Aleksej Arestovič, savetnik u kabinetu ukrajinskog predsednika, nekoliko puta javno predlagao Maji Sandu, predsednici Moldavije, da krene na Pridnjestrovlje.

„Zelenski je na nedavnom samitu ‘Krimske platforme’ rekao da će oslobađanje Ukrajine, Krima i Donbasa biti uvertira za oslobađanje i vraćanja Kurilskih ostrva u sastav Japana, Kalinjingrada u sastav Nemačke, a Abhazije i Južne Osetije u sastav Gruzije... To jest, postavka da sukob treba proširiti i da u konflikt treba da uključi nove zemlje dominira u Kijevu, što verziju o provokaciji čini prilično uverljivom“, kaže Nosevič.

foto: Youtube/Telewizja Republika

On ističe da čak i ako je ovo bila planirana provokacija Kijeva, autori te provokacije nisu dobili podršku svojih mentora – SAD, pošto je i američki predsednik Džozef Bajden priznao da „preliminarne informacije osporavaju tvrdnje da je raketa lansirana iz Rusije“.

„Čak i ako su Poljska ili Ukrajina same pokrenule ovu provokaciju za njih je već sada sve gotovo, jer američki mediji su već preneli reči Džozefa Bajdena upućene američkim saveznicima iz NATO-a da su rakete koje su pogodile Poljsku bile ukrajinske. Ako je to tako, onda zaista više nema o čemu da se raspravlja“.

Kijev će nastaviti sa provokacijama

Govoreći o epilogu, Nosevič smatra da je ova tema „već iscrpljena“ i da se jednostavno može zatvoriti, jer ne ide u prilog većini učesnika tj. nikome, osim Rusiji koja na to može da gleda sa podsmehom.

„Dakle, američki predsednik je svoje već rekao, obaveštajne službe su se izjasnile i svi su rekli da je raketa koja je pogodila Poljsku bila ukrajinska. Sada je svima na Zapadu od koristi da pažljivo zatvore ovo pitanje kako se ne bi brukali“, konstatuje Nosevič.

Nakon što su dve rakete pale na teritoriju Poljske, u gradu Pševodov na pet kilometara od granice sa Ukrajinom, Ukrajina, Poljska, baltičke zemlje i druge rusofobične države požurile su da za taj incident dirketno optuže Rusiju, dok su kasnije pojedini izvori tamošnjih medija koristili i formulaciju „raketa ruske proizvodnje“.

Ispostaviće se da su na teritoriju Poljske pali delovi rakete ukrajinskog PVO sistema S-300, što je potvrdio i predsednik Poljske Andžej Duda.

foto: Twiter Printscreen

Nosevič upozorava da i u buduće Rusija treba da očekuje ovakve i slične provokacije od strane Kijeva.

„Režim Zelenskog nije adekvatan i za njegovo samoodržanje potrebna mu je dalja eskalacija sukoba, a da bi taj režim opstao kijevskim vlastima ne odgovaraju pregovori, niti mirovni procesi. Stoga će, svakako, biti provokacija Kijeva“, upozorio je ekspert.

Na pitanje, kako Rusija može da se odbrani od takvih provokacija, Nosevič ocenjuje da bi trebalo da pojača obaveštajni rad, kako bi mogla na vreme da spreči planirane diverzije, a takođe i da intenzivira informacioni rad, kako bi međunarodnoj javnosti iznela dokaze da Ukrajina takvim provokacijama namerno podriva međunarodnu stabilnost zarad ostvarivanja svojih političkih ciljeva.

NATO jača istočno krilo

Upozorenja da bi NATO, u senci incidenta sa ukrajinskom raketom koja je pala na teritoriju Poljske, mogao da pojača vojnu aktivnost na istočnom krilu, delimično su opravdana, kaže Nosevič.

„U kontekstu ovog incidenta, do toga neće doći jer, kao što sam već rekao, sada će pokušati da prikoče sa ovom pričom, da zažmure i da se prave da se ništa nije desilo, jer ova priča baca loše svetlo na zemlje NATO-a i Ukrajinu, a veoma je korisna za Rusiju. Ali van konteksta ove priče, naravno da će doći do jačanja istočnog krila NATO-a. To je jedan objektivan proces koji je već u toku, koji traje dugi niz godina, a koji nema veze sa ukrajinskim događajima“, ističe Nosevič.

foto: Twiter Printscreen

Prema njegovim rečima, ruski vojni eksperti su izneli dosta analitičkih radova koji dokazuju da militarizacija Poljske, Baltičkih zemalja i Rumunije traje od njihovog ulaska u NATO i nije nikako povezana sa Ukrajinom.

Ta militarizacija navedenih evropskih zemalja je počela mnogo pre 2014. godine i traje i danas, dodao je ekspert.

„To je jačanje pritisaka na Rusiju... Dakle, doći će do jačanja prisustva NATO-a na granicama sa Rusijom, to se već i dešava, a što vreme više bude odmicalo to će biti sve aktivnije“, zaključio je ekspert.

Kurir.rs/Sputnjik