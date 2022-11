KRV I ZNOJ! ILON MASK OŠTRO PORUČIO RADNICIMA: Radite duže i više ili ODLAZITE, nema više rada od kuće

Novi vlasnik Tvitera Ilon Mask obratio se zaposlenima u kompaniji i rekao da moraju da se posvete poslu, da rade duže i intenzivnije ili u suprotnom mogu da odu, prenosi svetski mediji.

U imejlu koji je poslao zaposlenima, novi vlasnik popularne društvene mreže napisao je da radnici moraju da pristanu na ove uslove, ukoliko žele da ostanu, preneo je Vašington post, koji je u vlasništvu milijardera Džefa Bezosa, osnivača sajta za onlajn kupovinu Amazon, prenosi BBC.

Oni koji ih ne prihvate do četvrtka, dobiće tromesečnu otpremninu, poručio je Mask, jedan od najbogatijih ljudi na svetu.

Seča radnih mesta u Tviteru - Ilon Mask kaže: „Nije bilo drugog izbora"

Ilon Mask raspustio je upravni odbor Tvitera. U imejlu zaposlenima, u koji je uvid imao Gardijan, Mask je napisao da će „Tviter morati da bude hardkor" da bi uspeo.

„Ovo će značiti da ćete radite dugo, jakim intenzitetom. Samo izuzetan učinak će predstavljati prolaznu ocenu", rekao je on.

Radnicima je rečeno da moraju da kliknu na link do pet popodne u četvrtak, ako žele da budu „deo novog Tvitera".

„Koju god odluku da donesete, hvala vam na naporima da učinite Tviter uspešnim", dodao je.

Najbogatiji čovek na svetu već je objavio da je otpuštena polovina zaposlenih Tvitera, nakon što je kupio kompaniju za 44 milijarde dolara.

Mask je obrazložio da „nije imao izbora" u vezi sa otpuštanjem, jer je kompanija gubila četiri miliona dolara dnevno. Okrivio je „aktivističke grupe koje vrše pritisak na oglašivače" za „masovni pad prihoda".

Mnoštvo visokih rukovodilaca Tvitera dalo je otkaze ili je otpušteno posle Maskove kupovine. Prošle nedelje, Mask je rekao zaposlenima u Tviteru da se rad na daljinu (od kuće) ukida i da su pred njima „teška vremena". U mejlu upućenom zaposlenima, Mask je rekao da se očekuje da će radnici u kancelariji raditi najmanje 40 sati nedeljno, preneo je Blumberg.

Mask je dodao da ne postoji način „da se ova poruka saopšti drugačije".

„Usporavanje globalne privrede pogodiće prihode od reklama na Tviteru", napomenuo je.

Međutim, tehnološka investitorka Sara Kunst kaže da je pravi razlog zbog kojeg se Tviter suočava sa poteškoćama taj što je Maskovo preuzimanje opteretilo kompaniju dugovima.

Njegovo ponašanje od preuzimanja navelo je neke oglašivače da pauziraju učešće, rekla je ona.

„On sada pokušava da nanese bol i neizvesnost zaposlenima", dodaje Kunst.

Postavila je i pitanje koliko je Maskova naredba o radnim satima u kancelariji zaista primenljiva.

„Možete li samo da pošaljete imejl zaposlenima i na taj način promenite ugovor na osnovu kojeg rade? To ostaje da se vidi", kaže Kunst.

Mask pokazao nemilosrdnu stranu

Analiza Džejmsa Klejtona, reportera iz oblasti tehnologije u Severnoj Americi

Ilon Mask voli da misli o sebi kao o „hardkoru", odnosno jako posvećenom u onome što radi.

Kaže da je na poslu 100 i više sati nedeljno. Ponekad spava u kancelariji.

A tako želi i da se ponašaju njegovi zaposleni.

Njegova filozofija upravljanja je sastavljanje malih grupa izuzetno motivisanih i sposobnih ljudi.

Kaže da bi više voleo da ima mali broj izuzetnih radnika nego onih koji su „prilično dobri i umereno motivisani".

Mejlom koji je poslao izgleda da primenjuje tu filozofiju. On želi samo ljude koji su u potpunosti usklađeni sa onim što on radi. Priličan je broj onih koji veruju u misiju Tvitera i koji će uživati u bliskoj saradnji sa Maskom. Ali njegove direktive mogu se nekad shvatiti kao autokratske.

Postoji opasnost da će izgubiti neke posvećenije radnike zbog arogancije. I naravno, ako su svi na Tviteru odlučili da odmah prihvate ponudu Ilona Maska za otpremninu, teško je prognozirati kako bi ova društvena mreža mogla da funkcioniše.

Mask je spavao u kancelariji poslednjih nekoliko nedelja. „Radim sve vreme, sa retkim pauzama", rekao je.

Potvrdio je i da će organizaciono restrukturiranje Tvitera biti završeno do kraja ove nedelje. Jedan od načina na koji bi Mask mogao da olakša sebi posao je da podeli vođstvo u drugim kompanijama.

Džejms Mardok, direktor Tesle i sin medijskog tajkuna Ruperta Mardoka, rekao je da je Mask postavio potencijalnog naslednika na čelo kompanije za proizvodnju automobila.

Upitan da potvrdi da Mask nikada nije identifikovao potencijalnog novog izvršnog direktora Tesle, Mardok je rekao da zapravo jeste, dodavši da se to dogodilo u poslednjih nekoliko meseci.

Za sada se ne zna kome je delegirana ova pozicija.

Den Ajvs, viši analitičar kapitala u Vedbuš Sekjuritis, rekao je da se kultura Tvitera „dramatično promenila" sa Maskom u upravi.

„Ilon Mask neće praviti večere uz sveće i igrati stoni tenis u Tviter kafeteriji i ovo je šok za sistem.

„Ali on mora da se lepo ponaša, jer ako glavni inženjeri i programeri odu, to će biti veliki udarac za Tviter", upozorava on.

