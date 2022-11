MALEZIJSKI PUTNIČKI AVION NA LETU MH-17 OBORIO RAKETNI SISTEM BUK MILICIJE DNR: Sud u Hagu presudio! Igor Strelkov krivac!

Raketa koja je 2014. godine oborila Boing na nebu iznad Donbasa ispaljena je sa teritorije koju je u to vreme kontrolisala milicija DNR, rekao je Hendrik Steenhuis, sudija Okružnog suda u Hagu, saopštavajući odluku u tom slučaju. o padu leta MH17.

„Utvrdili smo da je let MH17 oboren projektilom iz PVO sistema „Buk“, lansiranom sa strane polja u selu Pervomajskoje“, rekao je predsednik.

Sud je odlučio da je reč o nemeđunarodnom oružanom sukobu u Ukrajini.

foto: Shutterstock

U bezbednom kompleksu Šifol 17. novembra počela je sednica Okružnog suda u Hagu na kojoj će biti pročitana odluka o slučaju pada malezijskog Boinga 2014. godine na istoku Ukrajine.

Očekuje se da će Steenhuis saopštiti presudu četvorici optuženih - Rusima Igoru Girkinu, Sergeju Dubinskom, Olegu Pulatovu i Ukrajincu Leonidu Harčenku.

foto: Shutterstock

U sudnici su, pored sudija i tužilaca, holandski advokati Sabine ten Dusshate i Boudevijn van Eick, koji brane Pulatova, rođake žrtava, njihove pravne savetnike i novinare. Okrivljenih, kao i na svim prethodnim ročištima, nema u sali.

Tužilaštvo Holandije traži da ih osudi na doživotni zatvor „zbog uništavanja letelice u okviru organizovane grupe, koja je dovela do smrti 298 ljudi i ubistva putnika u avionu“.

BUK-M2 je savremena verzija poznatog ruskog raketnog sistema Kub, koji je zainteresovanim posmatračima prikazan 1992. Iz iskustva upotrebe Kuba proizašli su tehnički zahtevi za projektovanje novog raketnog sistema PVO BUK čija je prva verzija uvedena u naoružanje 1980 godine, a njegova usavršena verzija nastala je 1983. godine.

BUK-M2 je višekanalni raketni sistema, koji može da gađa šest ciljeva sa po četiri rakete, koje se nalaze na lansirnom oružju, na daljinama od 3 do 40-50 kilometara i na visinima od 15 m do 22-25 km u bilo kom pravcu i bilo kom azimutu. U prečniku od 170 kilometra BUK može da otkrije do 75 ciljeva i da istovremeno prati do 15 ciljeva.Povećan broj ciljeva na koje se dejstvuje, uspešan je zahvaljujući korišćenju fazirane antenske rešetke, povećanoj otpornosti na ometanje, zahvaljujući adaptaciji sopa fazirane antenske rešetke prema taktici i elektornskim protivmerama protivnika, primena računara velike brzine i modernog postupka obrade digitalnih slika.

foto: Printscreen/ Facebook

Sistem se sastoji od : komandne stanice (9S470M1), trodimenzionalnog akvizicijskog radara ( 9S18M1), 6 samohodnih vatrenih oruđa ( 9A310M1) i 3 transportno-lansirana oruđa ( 9A39M1). Sva sredstva su samohodna i nalaze se smeštena na guseničarima koji obezbeđuju dobru manevarbilnost i nesmeteno kretanje po neravnom terenu. To omogućava da Buk- M2 zauzme položaj za dejstvo direktno iz marševskog poretka, bez prethodne pripreme i potrebe za uređenjem terena.

Sve komponente sistema su snabdevene autonomnim izvorima napajanja, opremom za navigaciju, pozicioniranjem i orjentacijom. Komande i podaci unutar sistema se razmenjuju žičanim ili radio putem. Obično se samohodna oruđa nalaze na međusobno rastojanju 5-10 km i 10 km od komandne stanice.Buk –M2 korsiti jednostepene vođene rakete zemlja-vazduh srednjeg dometa ( 9M38M1) sa inercijalnim vođenjem na početnom i samonavođnjem u završnoj putanji leta i nove rakete 9M317. Maksimalna brzina rakete je 1.200 m/s. Rakete kada se dostavljaju pakuju se u staklenoplastični kontejner i spremne su za upotrebu bez bilo kakve prethodne provere i pripreme. Vek upotrebe je 10 godina bez obzira na klimatske uslove, a ne zahteva se nikakvo održavanje.

Raketa sistema Buk-M2 opremljena je poluaktivnom radarskom glavom za samonavođenje, autopilotom, aktivnim radio upaljačem, bojevom glavom sa parčadnim dejstvom, motorom za čvrsto gorivo sa dva režima rada, turbogeneratorom i gasnim pokretačima. Parčad bojeve glave ubojita je na daljini od 17 m, masa bojeve glave je 70 kg, raketa je dugačka 5,55m, a ukupna masa joj je 690 kilograma. Broj i vrsta opreme zavisi od zahteva korisnika od uslova eksploatacije i konfiguracije samog raketnog sistema. Broj samohodnih vatrenih oruđa može da se kreće 2 do 6 i transportnih oruđa 1do 3. Visoka pouzdanost i gotovost raketnog sistema je postignuta rezervnim kompletom vitalnih sklopova i delova čime se obezbeđuje brza opravka po sistemu „ izvuci i zameni“.

