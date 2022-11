MOSKVA NIKAD NIJE IMALA PLAN ZA UKRAJINU, ČAK NISU ZNALI ŠTA ŽELE SA NJOM: Kremlj jedino nije spreman da ima NATO pakt u njoj!

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. često su se čula različita mišljenja o tome kada bi rat mogao da bude gotov. Sada se već ušlo u deveti mesec sukoba, a u decembru mesecu biće tačno 19 meseci, a kraj se ne vidi.

O tome kada će se završiti rat u Ukrajini svoj sud dao je i Boško Jovanović magistar međunarodnih odnosa, koji smatra da Rusi zapravo nemaju nikakav plan za Ukrajinu, niti su znali šta će sa njom, ali jedino znaju da ne žele NATO pakt u njoj. Čak nemaju ništa ni protiv Evropske Unije.

"Ovaj rat da bi se razumeo, mora da se razume pre svega ruski mentalitet. Rusi su po svojoj prirodi lenji. Moj profesor Jurij Georgijevič Kabaldze je na jednom predavanju rekao: "Da nismo imali Gulage ne bi smo imali atomsku bombu". Rusi su po lenji pa neće da rade.To znači da Rusija regauje samo onda kada je isprovocirana. Ne zato što je miroljubiva, nego naprosto ko je imao posla sa ruskom birokratijom zna, da je najveći san Rusa da bude načelnik da ima pet zamenika i 10 pomoćnika, i da nikad ne dolazi na posao, da zamenici i pomoćnici rade, a on prima masnu platu i da uživa, da se bavi filosofiranjem. Toplo preporučujem čitanje Gogolja na tu temu. Zašto je to važno? Zato što sam dva meseca pre nego što se desila diverzija na Krimskom mostu predvideo šta će da se desi u slučaju da se Ukrajinci odluče da gađaju Kerčki, odnosno Krimski most, a to je da su dobili raketne udare. Rusi su se na raketne udare odlučili tek po gađanju mosta dok bi NATO to uradio prvog dana rata, kaže Jovanović. Herson su zauzeli Ukrajinci, ali sami su rekli da je uništena infrasturktura od strane Rusa, međutim radi se o tome da je onda predsednik Zelenski dok je bio u poseti Hersonu rekao da je vreme da se rat završi i da se počnu pregovori. "Kad sam pričao o ruskoj lenjosti, kako to može da se posmatra kroz prizmu Ukrajine. Pa, Rusi nisu nikad imali plan za Ukrajinu, nisu znali šta će sa njom, nisu znali da li im Ukrajina treba ili ne treba. Janukovič je bio poznat kao svoj kriminalac. On je u mladosti bio poznat kao osoba koja je krala šubare ljudima u toaletu. Za njega sam čuo od jednog svog prijatelja koji je bio sveštenik u Ukrajini, za njega ne znam šta se desilo, nismo odavno u kontaktu, on je rekao: "dok je Janukovič imao duhovnika, on se normlano ponašao, međutim kad je duhovnik upokojio, izgubio je kompas. I Rusi stvarno nisu imali svog čoveka u Ukrajini. Janukovič nije bio njihov čovek. Možda je bio Nikolaj Azarov bio njihov, premijer, jer se Rusi nisu nešto trudili da učvrste svoje pozicije u Ukrajini. To se vidi po tome što se Prva revolucija desila 2004/2005 kad je Juščenko pobedio, onda se Zapad na istu foru prodao Rusiji 2014. Znači na apsolutno istu foru, sa demonstracijama , sa željom za prisajedinjenje ka Evropskoj uniji.

To što je Zelenski posetio Herson i izjavio da je to veliki uspeh govori o tome da ne zna dovoljno istoriju. Naime, 1812. Napoleon ulazi u Moskvu. Moskva gori po naređenju Kutuzova, koji je rekao "da bi Rusija živela Moskva mora da gori". Napoleon ulazi u zapaljen grad i tu čeka pregovore, ali Napoleon uopšte nije razumeo da je glavni grad ruske imeprije bio Sankt Peterburg. Posle čekanja od sedam dana kad nije došao izaslanik ruskog cara da pregovoara sa napoleona, tako se Rusija ne obazire na ponude Zelenskog. Rusija je stavila do znanja da želi razoružanje ukrajinske vojske, dodaje Jovanović i nastavlja:

"Rusiju nikad nije zanimalo da li će Ukrajina ići u Evropsku uniju, ali nije spremna da ima NATO na svojoj granici. Rat na teritoriji Ukrajine nije gotov iz više razloga. Herson nije zauzet pre referenduma. Da je zauzet to bi promenilo planove Moskve, ali Rusi mogu da uđu u Herson, svkog trenutka kada Ukrajina povuče svoje snage iz Hersona i prebaci na Donbas. Rat nije gotov iz prostog razloga što Hrvatska daje 14 helikoptera Ukrajini. Ukrajina gradi pseudo odbrambeni zid prema Belorusiji, zato što od početka sukoba mora da drži velike snage na ukrajinskoj-beloruskoj granici, jer Rusi mogu da napadnu iz tog pravca i da na pravcu Žitomir -Vinica odseku zapadnu Ukrajinu od ostalog dela Ukrajine. Rat nije gotov jer nisu opozvali mobilisane trupe već uporno ih treniraju i obučavaju i na teritoroji Rusije i Belorusije. Obuka se vrši šest dana u nedelji. Po tome se vidi da je u pitanju ozbiljna namera Rusa da na svoj način završe rat i naravno i Ukrajinski zid prema Belorusiji nema nikakvog smisla. On će biti podjednako efektivan, kao kada je 2014-2015 izgrađen zid od armiranog betona i žice, senzorima i kamerama za video nazdor na ukrajinsko -ruskoj granici u Harkovoskoj oblasti koji nije ničemu služio.

Sagradio ga je premijer Arsenije Jacenjuk i ministar MUP Arsenije Avakov i postoji snimak na interenetu kako obilaze taj zid, tu prepreku i naprosto Zelenski mora pažljivo da shvati u kakvom se položaju nalazi, da prestane da svima deli lekicje i da zatraži pomoć od Zapada".

Pomoć bi se sastojala od tome da se pošalju sredstva za ogrev kako bi narod lakše prezimio. Naprosto Ukrajina nije u stanju da shvati da posle bilo kakvog uspeha na frontu kroz dva dana dolazi masovni ruski raketni napad.

"Pošto ništa nisu naučili iz toga što im se desilo posle oštećčenja Krimskog mosta, a da sunaučili oni bi se pripremili i oni bi posle ulaska u Herson PVO sistemima zaštititli svoju energetsku infrasturkturu, međutim, oni nisu to uradili i sukob ako govoriomo samo o sukobu između Ukrajine i Rusije može da završi Rusija, jer je ona mnogo jača, ima mnogo više resursa nego Ukrajina i poziv za pregovore će isključivo doći iz Moskve, ali bojim se da će ti pregovori, da u stvari budu u formi kapitulacije i da će Zelenski morati da ako ne promeni strategiju, ako ne promeni taktiku, ako se ne pripremi za zimu, ako ne povuče trupe iza Dnjepra da bi ih odmorio, pripremio is spremio za dalju borbu, da se završi kapitulacijom Ukrajine i stvar je u tome što će da dođe još jača zima, a u mnogim delovima Ukrajine nema struje, te će to da se odrazi na moral stanovništva, što će neminovono da dovede do ukrajinskog poraza, ako vlast u Kijevu ne preuzme neophodne mere, kaže Jovanović.

