NEMAČKI GENERAL DOMROZE: Herson je bio bitka u kojoj niko nije morao da se bori, i u kojoj niko nije pretrpeo žrtve VIDEO

Penzionisani general Bundesvera Hans Lotar Dmoroze gostujući u dnevniku Velta govorio je nedavno o povlačenju ruskih snaga u Hersonu.

Novinar ga je upitao kako ocenjuje poslednja dešavanja u Hersonu? i Da li se mogu smatrati prekretnicom u ratu?

"Ne, ne bih išao tako daleko. Bila je to neka vrsta bitke u kojoj niko nije morao da se bori. Bila je to bitka u kojoj niko nije pretrpeo žrtve. I to je jednostavno divno! Rusi su u ovom slučaju postupili razumno vojno. Jeste, napustili su Herson, ali se pregrupisavaju na levoj obali Dnjepra. Uspeli su da tamo sa desne obale prevezu više od 20 hiljada vojnika nepovređenih, a ove jedinice će nesumnjivo ojačati rusku odbrambenu liniju. Osim toga, vidimo da su sada svuda podignute protivtenkovske barijere. Generalno, u vojnom smislu, to je svakako bilo razumno i to se mora priznati. Ovo nije prekretnica u ratu!’", rekao je general Dmoroze.

General Hans-Lotar Domroze rođen 28. decembra 1952. i bivši je viši oficir nemačke vojske, bivši komandant komande združenih savezničkih snaga u Brunsum. U nemački Bundesver stupio je 1973 kao potporučnik u 23. Panzergrenadierbataillon, službovao je i 82. Panzergrenadierbataillon kao komadant mehanizovanog voda. Godine 1979. Domrose je postavljen za obaveštajnog oficira, a 1980. postao je komandant 2. čete 82. Panzergrenadierbataillon

Između 1984. i 1986. pohađao je kurs za komandne i generalštabne oficire na Komandno-štabnom koledžu Bundesvera u Hamburgu. Kada je diplomirao, Domrose je postao pomoćnik načelnika štaba u štabu 11. oklopne divizije.

Godine 1988. postavljen je za pomoćnika načelnika štaba u štabu 31. mehanizovane pešadijske brigade. Godine 1989. Domrose je postavljen za ličnog asistenta šefa Odseka II (spoljna i bezbednosna politika) u Saveznom kancelariji u Bonu.

Domrose je bio imenovan za komandanta Vazdušno-desantnog pješadijskog bataljona 313 između 1991. i 1993. godine. Zatim je služio u Bonu kao referent u štabu za planiranje politike Saveznog ministarstva odbrane.

Bio je načelnik odseka u NATO štabu 1995. godine, a 1998. godine raspoređen je za načelnika štaba Komande VII vojne oblasti / 13. mehanizovane pešadijske divizije u Lajpcigu. Godine 1999. Domrose je raspoređen u Prizren na Kosovu kao načelnik štaba Multinacionalne brigade Jug 3. operativnog kontingenta KFOR-a.

Između 2000. i 2003. služio je kao komandant 41. mehanizovane pešadijske brigade u Torgelouu u činu pukovnika. Domrose je tada imenovan za šefa njemačkog tima u CENTCOM-u u Tampi na Floridi prije nego što se vratio u Savezno ministarstvo odbrane kao zamjenik načelnika štaba oružanih snaga.

Domrose je 2006. godine postavljen za komandanta Divizije za specijalne operacije u Regensburgu. Godine 2008. bio je raspoređen u Avganistan kao načelnik štaba ISAF-a u Kabulu.

Nakon priprema za svoj sledeći zadatak u Komandi Vojnih snaga u Koblencu, preuzeo je komandu za Evrokorpus u Strazburu 2009. godine.

Domrose je 2011. godine postavljen za njemačkog vojnog predstavnika MC/NATO i EU u Briselu. Bio je komandant komande združenih savezničkih snaga Brunsum od 14. decembra 2012. do 3. marta 2016.

Kurir.rs/A.M.