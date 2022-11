PET NATO NOSAČA AVIONA TRENUTNO U VODAMA MEDITERANA Među njima i supernosač USS Džerald Ford, ova koncentracija moći NIJE SLUČAJNA

Kao rezultat ukrajinskog rata, Mediteran je postao veliki vojni basen, sa svim neophodnim posledicama takve transformacije. Najmanje tri nosača aviona iz različitih zemalja članica NATO-a trenutno plove Mediteranom, a u njegovoj neposrednoj blizini nalaze se još najmanje dve plutajuće ratne monstruoznosti, uključujući i najnoviji supernosač američke mornarice USS Gerald R. Ford.

Kako piše poznati vojni portal The War Zone, a prenosi Slobodna Dalmacija, NATO toliku koncentraciju plutajućih čudovišta oko toplog Sredozemnog mora opravdava time što „koordinira različite aktivnosti velikog broja velikih pomorskih sredstava“ i „kao priliku da se vežba za budućnost“. sukobi na visokom nivou“. A iz ove formulacije jasno je da se priča ne završava sa pet nosača aviona širom Evrope, jer svaki od njih dodatno upotpunjuje brojna prateća flota pomoćnih ratnih plovila.

Ilustracija foto: Printscreen Skynews

Treba napomenuti da udarne grupe nosača aviona obično uključuju podmornice. Iako se ovi podaci ne objavljuju, u Evropi je poslednjih meseci zabeležena značajna količina podmorničkih aktivnosti SAD.

Što se tiče trenutnih NATO operacija, supernosač američke mornarice Džerald R. Ford trenutno je usidren u Solentu, moreuzu između Velike Britanije i ostrva Vajt koji je na oba kraja povezan sa Lamanšom. Carrier Air Ving 8 (Carrier Air Ving), koji uključuje eskadrile lovaca F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Grovler avione za elektronsko ratovanje, E-2 Havkeie avione za rano upozorenje i kontrolu, C-2 Greihound Carrier Onboard Deliveri (COD) aviona i helikoptera MH-60R i S Seahavk. Fordova prateća udarna grupa uključuje krstaricu klase Ticonderoga USS Normand, tri razarača klase Arleigh Burke i američki obalni brod klase Legenda National Securiti Cutter USCGC Hamilton.

Nakon nedavne posete Splitu, nosač američke mornarice klase Nimic USS George HV Bush i dalje se nalazi u Jadranskom moru, u zoni svog planiranog raspoređivanja i „misije pomoći u odbrani interesa SAD, njenih saveznika i partneri." Udarnu grupu 'Buš' čine avioni Air Ving 7 i krstarica klase Ticonderoga USS Leite Gulf i četiri razarača klase Arleigh Burke. Buš je na Mediteranu od avgusta, kada je zamenio Hari S. Trumana i njena pridružena udarna grupa.

Početkom novembra, Ujedinjeno Kraljevstvo je poslalo nosač Kraljevske mornarice HMS Kueen Elizabeth u Severno more na navodnu vežbu. Raspoređivanje je deo šire britanske vojne operacije „Op Ahilej“, koja delimično ima za cilj da obezbedi bezbednost u Evropi u svetlu rata u Ukrajini. Pretpostavlja se da 'Kraljicu Elizabetu' prate nevidljivi F-35B Joint Strike Fighters, kao i helikopteri Merlin i Vildcat.

Ilustracija foto: Printscreen/YouTube

Takođe je logično pretpostaviti da italijanski nosač aviona ITS Kavur još uvek deluje na Mediteranu, oko svoje matične baze u Đenovskom zalivu. Nosač obično nosi američke Fantome 35B, kao i avione tipa AV-8 Harrier i helikoptere AV101. Napustio je luku Taranto početkom oktobra da učestvuje u vežbi NATO i evropskih snaga Mare Aperto 22-2. U to vreme, italijanska mornarica je objavila slike koje prikazuju razarač klase Orizzonte ITS Caio Duilio i razarač klase Bergamini Luigi Rizzo koji prate nosač, zajedno sa raznim savezničkim ratnim brodovima iz Stalne NATO pomorske grupe 2 (SNMG2).

Početkom ove nedelje francuska mornarica je takođe saopštila da je jedini nosač aviona u zemlji, Šarl de Gol, napustio matičnu luku Tulon. Sa udruženom udarnom grupom učestvuje u misiji Antares, koju su opisali kao „održavanje vidljivog prisustva Francuske u pomorskim oblastima“. Koliko je poznato, razmeštanje Šarla de Gola omogućiće nosaču i drugim francuskim i savezničkim snagama da deluju u istočnom Mediteranu i potencijalno u Crvenom moru i Indijskom okeanu u doglednoj budućnosti.

Vazdušno krilo nosača Charles de Gaulle uključuje borbene avione Rafale M, helikoptere NH90 Caiman i AS365 Dauphin, avione za rano upozorenje i kontrolu E-2 Havkeie i kopnene pomorske patrolne avione Atlantikue 2. Nosač prati najmanje jedan Horizon -razarač klase i jedna fregata klase Akvitanija, uključujući podmornice i druga plovila francuske mornarice i njenih saveznika.

Ilustracija foto: Shutterstock, EPA

Iako je NATO objavio da nijedno od gore pomenutih raspoređivanja pet nosača aviona u i oko Mediterana „nije deo većeg koordinisanog napora“, teško je ne videti pet plutajućih udarnih grupa koje deluju istovremeno kao značajan prikaz zapadne pomorske moći. I to baš u trenutku kada se ukrajinski sukob sa nedavnim projektilima prelio u poljsku NATO zonu.

Iako snage svake nacije deluju u skladu sa sopstvenim ciljevima misije, napredna saradnja pokazuje jedinstvo prema kolektivnoj odbrani Alijanse. Ovaj događaj izaziva savezničke nacije da koordiniraju kredibilnu borbenu moć širom evroatlantskog područja i demonstriraju koheziju i interoperabilnost NATO-a. Pet nosača aviona u okviru naše operativne oblasti je dodatna prilika da konsolidujemo naš pristup protivvazdušnoj odbrani, saradnji između domena i integraciji mora i kopna“, rekao je medijima viceadmiral Kraljevske mornarice Kit Blaunt, komandant Savezničke pomorske komande NATO-a.

