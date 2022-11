DŽO BAJDEN DANAS SLAVI 80. ROĐENDAN, A PRED NJIM JE VAŽNA ODLUKA: Da li namerava da uđe u trku za svoj drugi mandat?

Ljudi u 80-im godinama vode zemlje, stvaraju veličanstvenu umetnost i izvode podvige izdržljivosti. Jedan je ušao u knjige rekorda nakon uspešnog pohoda na Mont Everest.

Uskoro je vreme da predsednik SAD Džo Bajden, koji danas puni 80 godina, odluči da li želi da se popne na još jednu planinu - onu do drugog mandata predsednika.

U njegovoj stranci ali i širom zemlje, sada kruže pitanja - da li ima ono što je potrebno da se ponovo kandiduje za predsednika.

Najstariji predsednik u američkoj istoriji, Bajden danas slavi 80. rođendan na ličnoj raskrsnici, dok se on i njegova porodica u narednim mesecima suočavaju sa odlukom o tome da li bi trebalo da se opet kandiduje. Na kraju potencijalnog drugog mandata imao bi 86 godina.

Bajdenovi saveznici i savetnici kažu da namerava da uđe u trku, a njegov tim započeo je tihe pripreme za kampanju, ali je sam predsednik često zvučao dvosmisleno.

"Moja namera je da se ponovo kandidujem. Ali ja veoma poštujem sudbinu", rekao je on na konferenciji za novinare ovog meseca.

Bajden je dodao da će razgovarati o tome. Pomoćnici očekuju da će se ti razgovori ozbiljno pokrenuti tokom Dana zahvalnosti i Božića, a odluka će biti doneta tek nakon Nove godine.

Bajden planira da rođendan proslavi na porodičnom ručku u Beloj kući, prenosi AP.

foto: AP/Manuel Balce Ceneta

Posmatrati Bajdena na poslu znači videti lidera kako dodiruje skladište znanja stečenog tokom pola veka na javnoj funkciji dok se oslanja na duboke lične odnose u zemlji i inostranstvu, svoje vladanje politikom i poznavanje načina na koji Vašington funkcioniše ili ne. Ukratko, mudrost starih.

"Postoji nešto što se može reći o iskustvu", rekao je istoričar Dartmut koledža Met Delmont dok je posmatrao desetine globalnih lidera u 80-im godinama.

Odluka predsednice Predstavničkog doma Nensi Pelosi, u 82. godini, da se povuče sa liderstva i pusti novu generaciju da raste, mogla bi se preliti na Bajdenovo razmišljanje i razmišljanje njegove stranke dok demokrate odmeravaju da li žele da idu sa dokazanim pobednikom ili se okrenu energiji mladosti.

foto: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

U anketi AP VoteCast ovog meseca, 58 odsto birača reklo je da on nema mentalne sposobnosti da efikasno služi kao predsednik. To je bila mračna slika njegovog sadašnjeg položaja, a ne samo gledanje unapred na još jedan potencijalni mandat. Samo 34 posto je reklo da je on jak lider.

Dva meseca pre izbora 2020. dr Džej Olšanski, stručnjak za starenje, sa Univerziteta Ilinois u Čikagu objavio je rad u kojem se predviđa da će i Bajden i Tramp morati da zadrže svoje dobro zdravlje posle kraja ovog predsedničkog mandata.

Na osnovu procene naučnog tima dostupnog medicinskog kartona, porodične istorije i drugih informacija, rad je dalje zaključio da su oba muškarca vitalni, da pripadaju podgrupi ljudi koji održavaju svoje mentalno i fizičko funkcionisanje i imaju tendenciju da žive duže od prosečne osobe njihovih godina.

Ništa nije promenilo njegovo mišljenje o njima.

"Dok predsednik Bajden možda hronološki ima 80 godina, biološki verovatno nema. A biološka starost je mnogo važnija od hronološke starosti", rekao je on.

On naziva Bajdena "klasičnim primerom svega što je dobro u starenju... i zato bi njegove godine trebalo da budu skoro potpuno nevažne".

foto: AP/Hannah Mckay

Bajden je već u klubu uspešnih ljudi njegovih godina. Za razliku od 92 posto ljudi starijih od 75 godina u SAD, on i dalje ima posao, i to veoma zahtevan. A izgleda da niže i uspehe. Na međuizborima u novembru demokrate su osvojile bolje rezultate nego što su očekivali, a predsednik je imao i niz zakonskih pobeda u proteklim mesecima - o klimatskim promenama, infrastukturi, vojnoj pomoći Ukrajini i drugim.

Bajden je rekao da dan uglavnom započinjem vežbanjem u 8 sati.

Pomoćnici Bele kuće kažu da Bajden čita svoju brifing knjigu duboko u noć, održava intenzivne večernje sastanke sa savetnicima.

Bajdenu je dijagnostifikovano nekoliko vrlo uobičajenih zdravstvenih stanja povezanih sa godinama, od kojih mu nijedno nije izazivalo ozbiljne probleme.

Nakon što je bivši predsednik SAD Donald Tramp zvanično objavio kandidaturu za predsednika, mnogi veruju da će to motivisati Bajdena da opet uđe u trku.

(Kurir.rs/The Telegraph)