KIZILELMA NOVI TURSKI BESPOSADNI AVION ZAPOČEO TESTIRANJA: Seldžuk Bajraktar promovisao svoj novi proizvod! VIDEO

Seldžuk Bajraktar, vlasnik turske kompanije za proizvodnju dronova Bajraktar promovisao je novi proizvod te kompanije -prvi turski besposadni borbeni avion pod imenom "Kizilelma", koji je imao svoje prvo kretanje po pisti, a uskoro se očekuje i njegova testiranja u vazduhu.

Seldžuk Bajiraktar, Kiazlemu promovisao je kao put ka prvom turskom besposadnom borbenom avionu. Promocija je održana na aerodromu Čorlu u istočnoj Trakiji u evropskom delu Turske na sredni puta prema Grčkoj i Turskoj.

Sa time su zvanično kako pišu turski mediji započela testiranja na zemlji, a srepma se i prvi probni let, koji bi trebao da se održi 2023. Međutim Seldžuk Bajraktar ima ambiciozniji cilj da ako prva zemalja testiranja budu uspešna to održi do kraja novembra ili u prvim nedeljama decembra, što zavisi od vremenskih uslova.

foto: Printscreen Twitter

Kako je navedeno Bajiraktar ​​Kizilelma će biti platforma koja će revolucionisati bojno polje svojom sposobnošću sletanja i poletanja, posebno za brodove sa kratkim stazana. Bajiraktar ​​KIZILELMA, koji je razvijen da ima mogućnost sletanja i poletanja na brodove na kratkim pistama kao što je brod TCG Anadolu, koji je Turska izgradila i trenutno sprovodi testove krstarenja, zahvaljujući ovome će igrati važnu ulogu u misijama u inostranstvu i preuzeti aktivnu ulogu u zaštiti "Plave otadžbine".

Bayraktar #KIZILELMA'yla bir pazar hatırası... ✈️🍎🚀 A sunday morning to remember with Bayraktar #KIZILELMA... pic.twitter.com/xq1dnNSJ7c — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 20, 2022

Za razliku od bespilotnih letelica Bajraktar Kizilelma moći će da vodi vazdušnu borbu sa drugim borbenim avionima sa ljudskom posadom i da izvodi sve one manevre kao i pravi brobeni avioni, što će promeniti situaciju na bojnom polju.

foto: Printscreen Twitter

Takođe navedeno je i da bespilotni borbeni avion, koji razvijaju turski inženjeri i tehničari sa iskustvom stečenim u Baijraktar ​​TB2 i Baijraktar ​​AKINCI, takođe će obezbediti efikasnost protiv vazdušnih ciljeva sa domaćom raketom vazduh-vazduh.

Bairaktar ​​Kizilelma će uspešno obavljati najizazovnije zadatke zahvaljujući niskoj radarskoj vidljivosti koja je dobijena svojim dizajnom, i ima za cilj da ima poletnu težinu od 6 tona. Bespilotni borbeni avion če imati planiranu nosivost od 1.500 kilograma. Bespilotni borbeni avion takođe će imati AESA radar koji će biti integrisan sa ovim avionom.

Taktičko tehnički podaci: Maksimalna brzina 0,6 - 0,9 Maha Maksimalna visina leta 10.668 m - 13.716 m Operativni radijus: 926 km Maksimalna poletna težina: 6000 kg Korisna nosivost: 1500 kg Dimenzije: dužina 14,7 m, visina: 3,3 m Operativne sposobnost: Poletanje sa brodova sa kratkim stazama

Kurir.rs/A.M.