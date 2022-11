ISHOD RATA U UKRAJINI DEFINISAĆE 21. VEK: Šef Pentagona Lojd Ostin o novom geopolitičkom poretku!

Američki ministar odbrane Lojd Ostin upozorio je da će ishod rata u Ukrajini oblikovati geopolitički poredak u svetu u 21. veku!

On je poručio da su "stabilnost i prosperitet" ugroženi zbog sukoba na istoku Evrope.

Ostin se obratio prisutnima na bezbednosnom forumu u Halifaksu (Kanada).

- Ishod rata u Ukrajini će pomoći da se definiše kurs globalne bezbednosti na početku 21. veka. Mi u Severnoj Americi nemamo opciju da se ne umešamo. Stabilnost i prosperitet sa obe strane Atlantskog okeana su ugroženi. Ruska vojna operacija je pokidala pravila međunarodnog prava zahvaljujući kojima smo svi bili bezbedni - rekao je Ostin.

Međunarodni poredak je termin koji se često koristi uz mrežu međunarodnih institucija u kojima dominiraju zapadne zemlje (Svetska banka, Svetska trgovinska organizacija, Ujedinjene nacije, Evropska unija i NATO), a koje su regulisale globalnu diplomatiju, trgovinu i sukobe od kraja Drugog svetskog rata. Komentarišući ovu činjenicu, ruski predsednik Vladimir Putin je ranije upozorio da ove organizacije, umesto da rade na dobrobiti čitavog čovečanstva, služe kao instrument "unipolarne hegemonije" pomoću koje Amerika drži ostatak sveta potčinjenim.

- Ruska invazija na Ukrajinu mogla bi da dovede do toga da autokrate širom sveta započnu trku u razvoju nuklearnog oružja. To može da dovede do opasne ere širenja nuklearnog naoružanja - dodao je Ostin.

Šef Pentagona je naveo i da je pomaganje Ukrajini u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država i da nema druge opcije osim da se to nastavi jer je malo verovatno da će mirovni pregovori početi uskoro. Ostin je istakao da, uprkos nadmoći u vojnom potencijalu, Rusija nije uspela da porazi Ukrajinu, koju sad očekuje oštra zima, jer ruske snage nastavljaju da vrše udare na infrastrukturu.

- Ukrajinski narod će radije biti bez grejanja i struje nego što će sesti za pregovore s Rusijom. Amerika neće biti uvučena u rat koji je pokrenuo Vladimir Putin, predsednik Ukrajine

Podsećamo, general Mark Mili, predsedavajući Združenog generalštaba američke armije, nedavno je izjavio da Ukrajina ima male šanse da pobedi u ratu i da bi trebalo da iskoristi priliku i započne mirovne pregovore s Moskvom.

Apel iz Kijeva Napustite zemlju, štedite energiju Maksim Timčenko, šef najveće ukrajinske privatne energetske kompanije DTEK, apelovao je na građane da razmisle o tome da napuste zemlju kako bi se smanjila potrošnja energenata. - Ako imaju alternativu da odu u inostranstvo, građani bi trebalo da napuste Ukrajinu i odu na tri ili četiri meseca. To bi pomoglo - rekao je on. Isključenja struje su postala uobičajena u većem delu zemlje, a Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, rekao je da su udari na infrastrukturu posledica toga što Ukrajina odbija da pregovara s Rusijom.

Vašington post tvrdi Sporazum Irana i Rusije o dronovima Moskva i Teheran su produbili sporazum i Rusija će ubuduće praviti iranske dronove na svojoj teritoriji, objavio je Vašington post, citirajući izvor blizak obaveštajnim krugovima koji je želeo da ostane anoniman. Prema tom sporazumu, Rusija će moći samostalno da proizvodi relativno jeftine dronove kamikaze koji su se pokazali kao veliki problem za ukrajinsku armiju. Sporazum je postignut ranije ovog meseca na sastanku predstavnika dve strane u Teheranu.

Banksi pobesneo Delovi murala na prodaju Britanski umetnik Banksi pobesneo je zbog toga što su delovi pojedinih murala koje je nedavno nacrtao u Ukrajini ponuđeni na prodaju preko interneta bez njegove dozvole! Legendarni crtač grafita je napravio sedam murala u Ukrajini. - Ukrajinski vandali su počeli da prodaju delove mojih umetničkih dela bez moje dozvole preko interneta. Dao sam vam umetnička dela, a vi mi ovako vraćate - naveo je umetnik iz Bristola, koji želi da zaštiti svoj identitet. Delovi njegovih murala prodaju se za iznos između 50 i 200 dolara.

Vojni zvaničnici uvereni Ukrajina će povratiti Krim u decembru Ukrajina će do kraja ove godine povratiti Krim, smatra general Vladimir Gavrilov, zamenik ministra odbrane Ukrajine. On je u intervjuu za Skaj njuz rekao da bi povratku Krima mogao da doprinese "crni labud", iznenadni i neočekivani događaj u Moskvi, a koji će dovesti do pobede Ukrajine. - Rusija može da se suoči sa crnim labudom i to bi doprinelo našoj pobedi i povratku na Krim. Takođe postoji i vojna opcija. Mi možemo da osvojimo Krim do kraja decembra - rekao je on.

Kadirov najavio osvetu Ovi psi će dobiti šta zaslužuju! Čečenski lider Ramzan Kadirov u objavi na svom Telegram kanalu napao je Zapad i žestoko zapretio ukrajinskim vojnicima koji su, kako tvrdi, počinili ratni zločin nad ruskim zarobljenicima. On je naveo da se na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama "jasno vidi kako su ukrajinski nacionalisti u selu Makejevka hladnokrvno streljali ruske ratne zarobljenike koji su pre toga dobrovoljno položili oružje". - Ne samo da su počinile zločin, te satanine sluge su ga potom cinično objavile na internetu, jer veruju da su apsolutno nedodirljivi. Siguran sam da se na odmazdu za počinjeni zločin neće dugo čekati. Daćemo sve od sebe da ovi psi pakla dobiju ono šta zaslužuju - rekao je Kadirov i upitao zašto ćuti međunarodna zajednica.

Kurir.rs