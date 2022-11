DŽO BAJDEN U BELOJ KUĆI UDAO UNUKU: Venčanje održano na travnjaku ispred predsednikove rezidencije

U vrtu Bele kuće održano je venčanje Naomi Bajden (28), unuke aktuelnog predsednika SAD Džozefa Bajdena, i njenog izabranika, pravnika Pitera Nila (25)!

Raskošnom venčanju prisustvovalo je nekoliko stotina zvanica, a kako prenosi AFP, za ovu priliku vrt Bele kuće je bio ukrašen girlandama od belog cveća. Naomi Bajden je starija ćerka Hantera Bajdena, mlađeg sina američkog predsednika. Naomi je dobila ime po Bajdenovoj starijoj ćerki, koja je poginula zajedno s majkom u saobraćajnoj nesreći 1972, kada je imala nešto više od godinu dana.

Mlada je do oltara došla noseći venčanicu Ralfa Lorena, koja je bila inspirisana princezom od monaka Grejs Keli, preneo je Vog.

Kroz istoriju Bela kuća je ukupno 18 puta bila mesto venčanja. U njoj su se, između ostalih, 1971. godine venčali ćerka Ričarda Niksona, bivšeg predsednika, kao i 2013. godine ćerka Pita Soze, fotografa Baraka Obame. U Beloj kući su četiri puta organizovani banketi nakon venčanja koja su održana na drugim mestima. Među njima je i proslava venčanja Džene Buš 2008. godine, jedne od ćerki Džordža Buša mlađeg. Sada se prvi put dogodilo da jedan predsednik u Beloj kući uda unuku.

Zanimljivo je da je novinarima koji izveštavaju iz Bele kuće pristup bio onemogućen uz obrazloženje da se radi o privatnom događaju. Zbog toga je pokrenuta rasprava u javnosti.

Bajden u devetoj deceniji

Napunio 80 godina!

Američki predsednik Džozef Bajden juče je napunio 80 godina. On je sa suprugom Džil otputovao u Masačusets, gde će provesti Dan zahvalnosti. Očekuje se da bi Bajden najdalje do Božića mogao da odluči i definitivno da li će se kandidovati na narednim izborima, koji će se održati u novembru 2024. Ako odluka bude pozitivna, on će biti najstariji predsednik koji izlazi na izbore za drugi mandat u Beloj kući.