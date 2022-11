TAKSISTA SILOVAO DVE STUDENTKINJE: Užas u Rimu, dovezao ih ispred smeštaja, a onda ih NAPAO S LEĐA

Taksista (34) uhapšen je u Rimu zbog sumnje da je silovao dve američke studentkinje dok su se vraćale iz noćnog izlaska.

Antonio Makri je 14. oktobra dovezao studentkinje ispred njihovog smeštaja u blizini Trestevera. Kada ih je te noći taksista doveo ispred smeštaja, jednoj od njih je pozlilo, a Antonio je odlučio da iskoristi situaciju i s leđa napadne dve mlade devojke.

On je uhapšen ove nedelje i optužen je za krivično delo silovanje. Njemu se na teret stavlja i to što je iskoristio fizičku slabost mladih devojaka, kao i to što su obe bile u alkoholisanom stanju, piše Daily Mail.

Policija je saslušala svedoke i nakon što su pregledali snimke sa nadzornih kamera, osumnjičenog su ubrzo uhapsili.

Antonio je prvo napao jednu devojku, a zatim je nasrnuo i na drugu. Jedna od njih je u međuvremenu ceo napad snimila telefonom.

Da podsetimo, nedavno je Rim bio šokiran ubistvom tri prostitutke u gradu.

Jedna Kolumbijka i dve Kineskinje pronađane su u roku od sat vremena u Rimu, a policija je uhapsila Đandavida de Poa (51), koji se sumnjiči za njihovo ubistvo.

