STOLTENBERG: Berlin mora sam da odluči da li će da pošalje raketni sistem Patriot Ukrajini! Slanje oružja je nacionalna odluka

Nakon što je Poljska nedavno predložila da se protivraketni sistemi Patriot koje nudi Nemačka preda Ukrajini, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da Berlin mora sam da odluči da li će te sisteme poslati u Kijev. Stoltenberg je pozdravio odluku Nemačke da ojača protivvazdušnu odbranu Poljske, ali je, u svetlu poljskog predloga, upozorio da su svi planovi za slanje oružja Ukrajini nacionalne odluke.

Istovremeno, on je uveren da bi isporuka patriotskih sistema iz Nemačke u Ukrajinu bila moguća. NATO saveznici su Ukrajini već isporučili razne vrste naprednih sistema protivvazdušne odbrane, kao i druge sisteme kao što je Himars“, nastavio je on.

Ukoliko bi bilo potrebno obučavati stručnjake za korišćenje patriotskog sistema, on smatra da bi se to moglo desiti u državama članicama NATO-a, čime bi se izbeglo raspoređivanje NATO osoblja u Ukrajinu, što bi rizikovalo zaoštravanje situacije.

Poljski predsednik Andžej Duda je takođe rekao da Nemačka mora da odluči da li će sistemi PVO Patriot biti raspoređeni na poljskoj teritoriji ili u Ukrajini.

Sa vojne tačke gledišta, za zaštitu poljske teritorije, najbolje bi bilo da je sistem instaliran na teritoriji Ukrajine na određenoj udaljenosti od poljske granice“, rekao je on i objasnio da bi tada PVO mogla da zaštiti i jedno i drugo. zemlje najefikasnije. Ali odluka da se on instalira je odgovornost zemlje koja ima ovaj sistem, odnosno nemačke strane“, dodao je on.

Nemačka ministarka odbrane Kristin Lambreht je u četvrtak bila uzdržana prema predlogu i upozorila da su PVO sistemi Patriot deo integrisane odbrane alijanse i da su stoga namenjeni za upotrebu na teritoriji NATO-a. Berlin je već započeo razgovore sa alijansom za njihovo postavljanje na teritoriju zemlje koja nije članica NATO-a, saopštila je portparolka nemačke vlade.

Sledeće nedelje ministri spoljnih poslova NATO-a sastaće se u Bukureštu, gde Stoltenberg planira da ih pozove da pojačaju pomoć Ukrajini.

„Najbolji način da se postigne mirno rešenje je da se pomogne Ukrajini, tako da će NATO nastaviti da podržava Ukrajinu koliko god bude potrebno“, rekao je on.

Članice NATO-a su do sada poslale Ukrajini zalihe oružja vredne milijarde evra kako bi joj pomogle u borbi protiv ruske invazije. Ovo takođe uključuje savremene sisteme protivvazdušne odbrane, kao što su sistemi Iris-T koje je Nemačka dostavila Kijevu kao deo napora Zapada da ojača odbranu Ukrajine od ruskih vazdušnih udara.

Berlin je ponudio protivraketne sisteme Patriot Varšavi nakon prošlonedeljnog incidenta, u kojem je projektil iz Ukrajine pogodio poljsko selo Przevodov, koje se nalazi oko šest kilometara od granice sa Ukrajinom, ubivši dva civila.

Kurir.rs/RTV SLO