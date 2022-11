KAKO ĆE PUTIN PROĆI AKO IZGUBI RAT? Stručnjaci o šok tvrdnjama ukrajinskog obaveštajca RUSIJA ĆE ŽRTVOVATI SVE ZA SAMO JEDNU STVAR

Ruski predsednik Vladimir Putin plaši se da će biti ubijen ako izgubi rat u Ukrajini jer se u Kremlju ne oprašta carevima koji bivaju poraženi!

Ovu šokantnu tvrdnju izneo je Oleksij Arestovič, savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i jedan od najupućenijih ukrajinskih obaveštajaca.

Arestovič je, inače, postao poznat široj javnosti kada je nakon početka ruske invazije 24. februara postao aktuelan njegov video još iz 2019. godine u kome precizno objašnjava kako će doći do rata između Ukrajine i Rusije zbog odluke Kijeva da uđe u NATO, što se i desilo.

foto: AP Mikhail Metzel

Šokantna tvrdnja ukrajinskog obaveštajca bila je tema "Usijanja", a voditeljka Silvija Slamnig najpre je upitala svoje goste da li uopše postoji mogućnost da Rusija izgubi rat.

Đorđe Aničić, oficir 250. raketne PVO brigade Vojske Jugoslavije, naveo je da se to ne dovodi u pitanje jer Rusija to sebi ne sme da dozvoli.

- Ruski gubitak rata, što se mene lično tiče, ne bi trebalo da se dovodi u pitanje posebno posle refenduma u smislu da su praktično te četiri oblasti pripojene Ruskoj Federaciji. Rusija ne sme da dozvoli sebi taj luksuz da izgubi rat. To je svima poznato - rekao je Aničić.

foto: Kurir televizija

Potom se osvrnuo i na tvrdnju ukrajinskog obaveštajca Arestoviča.

- Smatram da je to trenutno neprimenjivo na Putina i da njegov život nije ugrožen. Pogotovo zato što znamo kojoj strukturi pripada. Znamo da je bio bivši oficir KGB tako da je okružen izuzetno poverljivim ljudima - rekao je Aničić.

Milan Đukić, advokat, takođe se dotakao tvrdnje Arestoviča, a smatra da su prognoze Ukrajinca neozbiljne.

- Arestovič je obaveštajac koji ima vrlo ozbiljnu poziciju. Sigurno je da njegove izjave nisu objektivne i da su u krugu onoga što predstavlja ukrajinsku propagandu. Obaveštajci, kao on, koji se javno oglašavaju, vrlo pažljivo biraju neuralgične tačke preko kojih bi se napravila neka klima koja bi im išla u korist - rekao je Đukić.

foto: Kurir televizija

Ako dođe do mirovnih pregovora, Đukić smatra da će Rusiji najvažnije biti obezbeđivanje Krima i da on ostane pod njihovom kontrolom, a da će Putin ostale teritorije pripojene referendumom dati ako to bude potrebno.

- Za Ruse je najvažniji Krim. Putin ne krije da im je najvažnije da on ostane pod njihovom kontrolom. Svi ostali delovi Ukrajine su njima mnogo manje važni. Ako budu pregovarali o mirovnim sporazumima, da zadrže protivzakonito neki deo teritorije, Rusima će najvažniji biti Krim. Da se vratimo na 2014. godniu, oni su ga tada protivzakonito zauzeli. Tada ste imali Zapad koji je Ukrajini dao signal da je to strašno i užasno, ali da nije povod da se rasplamsavaju ratna dejstva. Mislim da će oni oko toga imati neku vrstu prećutne saglasnosti - rekao je Đukić.

foto: Kurir televizija

Aničić tvrdi da niko nema moć da utiče na odluke Putina.

- Smatram da je njegova reč poslednja. Siguran sam da raspolaže sa pouzdanim informacijama i da na osnovu toga, sa svojim timom, donosi odluke. On, kao prvi čovek, mora da istupi sa komandama i naređenjima - rekao je Aničić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs