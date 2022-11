"KO ODE NA PREGOVORE SA RUSIJOM - IZDAJNIK!" Petrović: TRI VAŽNE, FUNDAMENTALNE ODLUKE koje će odrediti sudbinu OVOG SUKOBA!

U toku je 280. dan specijalne ruske vojne operacije u Ukrajini. Žestoke borbe vode se u Donbasu. Vanredna isključenja električne energije na snazi su u celoj Ukrajini, saopštio je ukrajinski operater "Ukrenergo".

Generalni sekratar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je podrška Ukrajini u dugoročnom interesu Alijanse, da će Savez biti tu koliko je potrebno.

Dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije gostovali su danas u emisiji Redakcija i razogovarali sa voditeljkom Oljom Lazarević, o temi od istorijske važnosti.

Petrović je istakao tri važne fundamentalne odluke koje će odrediti sudbinu ovog sukoba.

- Opada elan. Prva odluka je mobilizacija. Ukrajina nema dovoljno finansijskih sredstava za stanovništvo. Prva je mobilizacija, oni će mobilisati dok se rat ne završi. Ko će kontrolisati da li je to 300 ili 500.000 mobilizovanih zavisi i od strane koja mobiliše. To je bio garant da one snage koje su se zalagale da se ne diraju rezervisti, nego da se samo sa profesionalnom vojskom dobije rat , koji je bio od presudnog značaja - rekao je Petrović.

On je dodatno naglasio bitnost mobilizacije, koja određuje garant snaga.

- Ukrajina je sve mobilisala i dobila vojnu pomoć, a više nema mogućnosti da mobiliše, dok Rusija ima! Možda milion dva - rekao je Petrović i ukazao na situaciju u Srbiji, ne tako davno, kada smo potpisali Kumanovski sporazum jer smo bili izmoždeni.

Kao drugu odlučujuću stvar naveo je pripajanje četiri oblasti Rusiji.

- Kako kaže Ruski Ustav ne može se otuđiti ni jedan pedalj teritorije jer je to veleizdaja i za to je predviđena smrtna kazna. Ove četiri oblasti uključujući Herson i Zaporožje biće u ukupnom bilansu Rusije. Treća važna stvar je podizanje bombradovanja jer je Ukrajina ovim dejstvima sprečena da nastavi dalji rat - završio je nabrajanje Petrović.

Ako Rusija pobedi u ratu, drugi autoritarni lideri biće podržani da podignu ratove protiv svojih neprijatelja. Da li će svako misliti da ima pravo da prisvaja teritorije?

- Kada svako bude imao snagu i resurse kao Rusija moći će. Možda jedino Amerika i Kina mogu ovo da isprate. Što se tiće nekih manjih država NATO je pravio presedane i kod nas i u svetu, pa niko nije radio isto! - rekao je Zoronjić.

On je, takođe naglasio da je otvaranje fronta u Kini malo verovatno.

- Po pitanju Tajvana, ne vidim neku mogućnost jer Kina igra mnogo pametnije. Dobila je Hong Kong, Makao bez jednog ispaljenog metka - rekao je Zoronjić, i dodao da Kina ima dugoročan plan, podestivši da je Rusija mislila da će samo sa profesionalnom vojskom uspeti da pobedi u ovom ratu. U Ruskom interesu nije bilo da mobiliše još ljudi - izneo je mišljenje Zoronjić.

Osvrnuo se i na interesne zone Ukrajine i Rusije.

- Ukrajina ne može da dobije sve što želi. Pitanje je koliko će moći da izdrže,. dok im ne stigne ekonomska pomoć. Oni neće hteti da pregovaraju jer će se to smatrati za kapitulaciju. Ko god bude išao na pregovore smatraće se izdajnikom - rekao je Zoronjić.

