RUSIJA NE MOŽE DA POBEDI NA BOJNOM POLJU: Bivši NATO komandant o ruskoj strategiji u Ukrajini i tome kako Putin može da DOBIJE RAT

Daleko od bitke za Herson, jedno mesto počinje sve više da privlači pažnju vojnih stručnjaka, bivših generala i vojnih analitičara. U pitanju je Artemovsk, poznatiji kao Bahmut, kako su ga preimenovale ukrajinske vlasti 2016. godine.

O borbi za Bahmut govorio je i Vesli Klark, penzionisani general vojske SAD, koji je upozorio ukrajinsku vojsku da se drži Bahmuta jer je grad pod ogromnim pritiskom ruskih trupa.

Čini se da generali ruskog predsednika Vladimira Putina počinju sa pokušajem opkoljavanja grada za koji se neprekidno vode borbe od invazije na Ukrajinu u februaru.

foto: AP Mikhail Metzel

Grad se nalazi u Bahmut distriktu u regionu Donjecka.

Borbe se trenutno vode u ovom području i na pefireriji grada. Izveštaji su različiti i konfliktni. Izvori kažu da privatna vojna grupa Vagner probila ukrajinsku odbranu u tom području.

Ovu informaciju potvrdilo je nekoliko izvora sa terena, ali još uvek nema zvaničnog saopštenja gradskih vlastili ili ruskog ministarstva odbrane.

Neki ruski mediji su već objavili da je Bahmut u ruskim rukama, dok drugi kažu da će se to dogoditi uskoro.

Klark, bivši vrhovni komandant NATO snaga u Evropi, u intervjuu za CNN govorio je šta se Rusija možda nada da će postiti svojim poslednjim napadima na Ukrajinu.

On je rekao da Rusija ovim intenzitetom raketnih napada, napada dronovima, može da izdrži još nekoliko nedelja, možda duže.

Klark je istakao da Rusija ne može da pobedi na bojnom polju, ali može da natera ukrajinski narod da zatraže primirje kako bi se obnovila energetska mreža i to je ono što Putin želi.

"On želi da borba prestane, želi ublažavanje sankcija, želi da obnovi vojsku kako bi završio misiju osvajanja Ukrajine", rekao je Klark.

Iako Klark kaže da Rusi ne mogu da pobede na bojnom polju, čini se da pokušavaju da pobede barem u jednom gradu u regionu Donjecka.

"Način na koji delujete u vojsci jeste da morate da usredsredite svoju borbenu moć. Dakle, oni se fokusiraju na ovu tačku. Ako osvoje Bahmut, to im otvara vrata prema Kramatorsku i Slavjansku", rekao je Klark, prenosi Telegraf, a piše CNN.

On je dodao da to takođe služi kao neka vrsta "terena za ubijanje ukrajinskih snaga, a to je ono što oni žele da urade".

Penzionisani američki general rekao je koji je glavni uslov za "privremenu pobedu" Rusije u Ukrajini.

On je rekao da Rusija postavlja "vatrenu zamku" za ukrajinske snage u toj oblasti. Ako, prema rečima generala, ukrajinske oružane snage pretrpe značajne gubitke, to će ruskom predsedniku Vladimiru Putinu dati adut da natera Kijev na privremeni prekid vatre ili čak primirje.

"Ako ruske snage uspeju da potisnu pozicije ukrajinskih trupa dok jedinice iz Hersona stignu tamo, Putin će pobediti", rekao je Klark za CNN.

On je takođe rekao da bi kontinuirani raketni udari ruskih oružanih snaga na ključne lokacije energetske infrastrukture mogli da se prevedu u kontinuiranu rusku akciju. Oni, kao i moguća kontrola nad Bahmutom, predstavljaju "važan adut Moskve". Prema Klarkovim rečima, "Rusija sada ima sve što je potrebno da napravi značajnu štetu Ukrajini".

Zašto je važan Bahmut? On je ključni grad za kontraofanzivu ukrajinske strane. Rusija ovo shvata i preduzela je niz taktičkih i strateških ciljeva kako bi pokušala da preokrene situaciju u svoju korist.

Zapadni vojni eksperti tvrde da bi Bahmut mogao da odredi čitavu specijalnu vojnu operaciju Ruske Federacije.

(Kurir.rs/Telegraf/CNN)