"RUSIJA JE PROGUTALA UKRAJINU, ALI NE MOŽE DA JE SVARI!" Šahrimanjan Obradović za Kurir: Sve više istina o ratu izlazi na videlo

281.dan rata je u Ukrajini, a potražnja za dodatnim oružjem u ovoj državi ne jenjava.

Estonija je počela da izdaje specijalne kovanica sa posebnim dizajnom posvećenim Ukrajini. SAD su najavile novu pomoć Ukrajini od 53 miliona dolara za kupovinu struje i mrežne opreme.

Čak 12 hiljada dece deportovano je u Rusiju, 329 dece trenutno se smatra nestalom, a procene su da je u ovom ratu ubijeno više od 20.000 civila i više od 100.000 pripadnika ukrajinske vojske.

Kompanija Vagner Jevgenija Prigožina uspela je da regrutuje 470.000 ljudi iz zatvora, uz obećanje na prevremeno puštanje na slobodu nakon odsluženih šest meseci u ratu. Juče se pojavila informacija o osnivanje Haškog suda za ratne zločine u Rusiji, a upravo su Vagnerovci najozbiljniji kandidati za procesuiranje.

O ovoj temi se govorilo u jutarnjem programu Kurir TV Redakcija.

Gosti su bili Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu i Andrija Ivanović, urednik spoljnopolitičke rubrike Kurira.

- Rusija ne može da se ponaša ovako i da misli da neće snositi posledice. Oformiće se međunarodni sud za ratne zločine - rekla je Obradović.

Ivanović je prokomentarisao da li je realna opcija da se Vagner grupa proglasi za terorističku organizaciju.

- Za Rusiju nema nikakvu težinu ovo, jer u Rusiji zvanično ne sme da postoji privatna armija - rekao je Ivanović.

On je kao vođu naveo Prigožina i činjenicu da Rusi ne vole tu grupu.

- On je izašao iz senke tek u septmebru u vreme kontraofanzive u Harkovskoj oblasti. Njegov nadimak je Putinov kuvar, jer je obezbeđivao ketering za susrete sa mnogim svetskim liderima. On je bllizak sa Putinom. On je na poternici FBI, zbog mešanja u izbore SAD - rekao je Ivanović.

Sve deluje da se i dalje mere potezi i da čak i oružje koje se šalje Ukrajini, je probrano zbog saznanja o ruskoj opremljenosti.

- Sve što je potrebno sa Zapada poslaće. Oni su čak rekli da će da proizvedu i pošalju, jer Ruska federacija ima oružja, ali se proizvodnja polako smanjuje, a oni ne mogu ništa proizvesti sad. Obe strane imaju mnoge gubitke. Panika u ruskoj federaciji, pitanje je da li Putin sprema novu mobililzaciju. Oficiri i generali i dalje pružaju otpor svim silama. Malo-malo postoje svedoci koji govore šta se zapravo dešava, sve izlazi na videlo. Ruska federacija je u ovom sukobu progutala Ukrajinu, a ne može da je sažvaće i svari - rekla je Obradović.

Voditeljku Olju Lazarević zanimalo je imaju li Amerika i EU mehanizam da traže izručenje tih zločinaca.

- Pokazuju sve veću složnost za zločine u Ukrajini. Ovo je nezgodno jer sad treba istražiti sve zločine - rekao je Ivanović.

CIlj je da se natera Moskva da plati razaranje Ukrajine, a to je jedan od glavnih ciljeva osnivanja ovog suda i procesi protiv određenih ljudi.

- Način da se blokiraju pare koje Rusija ima u inostranstvu i da se ostavi da se investira taj novac pa da se na kraju rata, taj novac da u obnavljanje Ukrajine - rekao je Ivanović.

Obradović je naglasila da se tokom optuživanja Rusije za ratne zločine, Rusija nijednom nije oglasila da potvrdi, ili demantuje ove sumnje, dok je Ukrajina hapsila i privodila upravo sve osumnjičene da su počinili ratne zločine.

