SPREČEN TRGOVINSKI RAT SAD I EU: Makron uspeo da izdejstvuje ustupke od Bajdena, predsednik SAD dao više nego što se očekivalo

Francuski predsednik Emanuel Makron odneo je neočekivanu pobedu tokom posete Vašingtonu u četvrtak, nateravši američkog kolegu Džozefa Bajdena da sugeriše da bi evropske kompanije mogle imati koristi od kontroverznog američkog paketa subvencija, piše "Politiko" a prenosi RT Balkan.

foto: EPA/CHRIS KLEPONIS

Bajdenov Zakon o smanjenju inflacije (IRA) - paket vredan 369 milijardi dolara za zelenu industriju - izazvao je strah u Evropi da bi mogao da odvuče investicije iz EU u SAD. Veliki proizvođači automobila, poput Francuske i Nemačke, žalili su se da je IRA "nezakonit" jer diskriminiše strane kompanije u sektoru električnih vozila i ohrabruje potrošače da "kupuju američke".

Makronova poseta SAD na Zapadu je predstavljena kao poslednji pokušaj da se obezbedi primirje pre nego što EU i SAD uđu u trku za subvencije ili potpuni trgovinski rat sa kompenzacionim carinama.

Evropljani su tražili da dobiju ista prava kao Meksikanci i Kanađani, kako bi imali koristi od zelene "gotovine". Francuzi su nedeljama vodili kampanju da evropski partneri pristanu na njihov paket subvencija, uključujući komponentu "Kupuj evropsko". Bez mnogo uspeha.

Međutim, na zajedničkoj konferenciji za medije sa Makronom, Bajden je dao više nego što se mislilo da je moguće, ocenjuje briselski portal.

"Postoje izmene koje možemo da uvedemo i koje mogu suštinski da olakšaju evropskim zemljama da učestvuju, ili budu prepuštene same sebi, ali to je nešto što treba razraditi", rekao je američki predsednik. "Nikada nisam nameravao da isključim ljude koji su sarađivali sa nama. To nije bila namera. Ponovo smo u poslu, Evropa je ponovo u poslu. I nastavićemo da otvaramo proizvodna radna mesta u Americi, ali ne o trošku Evrope".

Pitanje isključivanja Evrope bio je glavni kamen spoticanja u odnosima višegodišnjih partnera. U trenutku kada je Evropa plaćala dramatično više cene energenata od SAD, mnogi Evropljani su videli Zakon o smanjenju inflacije kao neprijateljski pokušaj da Vašington profitira od evropske slabosti.

Nekoliko najviših evropskih zvaničnika pozivalo je da EU i SAD udruže snage protiv Kine umesto da se takmiče jedna protiv druge.

Činilo se da je tu logiku pratio Bajden, navodi "Politiko". Iako se nije izviljavao zbog zakona za koji je rekao da su od vitalnog značaja za otvaranje radnih mesta u SAD, on je primetio da bi delove IRA-e trebalo srediti. "Očigledno je da je bilo propusta i moramo da to promenimo", rekao je on.

Bajden je rekao da su napravljeni izuzeci za kompanije koje su imale sporazume o slobodnoj trgovini sa SAD, ali je sugerisao da bi to trebalo proširiti na "saveznike".

"Možemo mnogo toga da uradimo", nastavio je.

Makron je takođe delovao zadovoljno. "Imali smo veoma dobru diskusiju o IRA-i i odlučili smo da sinhronizujemo naše pristupe... kao i naše investicije, jer delimo istu snažnu volju da obezbedimo naše industrije", rekao je francuski predsednik.

Ostaje, međutim, da se vidi koliko se može postići u praksi i da li je Bajden u svom prijateljskom javnom nastupu sa Makronom ponudio više nego što će moći da ispuni. Bajden će se verovatno suočiti sa kritikama u Kongresu zbog pokušaja da se vrati i petlja sa tako značajnom inicijativom kao što je IRA, navodi portal.

Nejasno je koliko daleko će Bajdenova administracija ići u rešavanju problema za Evropljane na tehničkom nivou, jer timovi sa obe strane još uvek moraju da iznesu detalje. Američki predsednik je rekao da su se dvojica lidera saglasila da dozvole svojim timovima da "prate" njihove odluke.

Paradoksalno, za Francuze, Bajdenov neočekivani ustupak rizikuje da potkopa Makronovu kampanju kod kuće da natera EU da uvede svoj protekcionistički odgovor IRA-i.

foto: AP/Patrick Semansky

Najduže rukovanje na svetu?

Voditelj "Foks njuza" Taker Karlson našalio se na račun "najdužeg" rukovanja dvojice predsednika tokom sastanka u Beloj kući.

Na snimku se vidi Bajden kako duže od 30 sekundi drži Makronovu ruku, dok francuski predsednik pokušava da se skloni.

"Makron nije znao šta da radi. Da li je to bio irski potez moći, poljubac smrti", ironično je rekao Karlson aludirajući na poreklo američkog predsednika i nazvavši ono što se dešavalo "najdužim rukovanjem na svetu".

(Kurir.rs/RT Balkan)