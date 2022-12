LUKAŠENKO I ŠOJGU NA SASTANKU U MINSKU: Pripremamo se kao jedna vojska kako bi odbili bilo koju agresiju

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu sastao se u Minsku sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, koji je poručio da se beloruski i ruski vojnici pripremaju kao jedna vojska kako bi odbili bilo koju agresiju. On je istakao da će biti utvrđen zajednički stav o aktivnostima u cilju zaštite teritorijalne celovitosti Savezne države.

Prema njegovim rečima, rešavaju se pitanja širokog spektra - od opreme i apoteka do naoružanja.

"Niko se ovde ne deli: mi se spremamo kao jedna vojska. Svi za to znaju. Mi to ne krijemo. A u modernom svetu to ne može ni da se sakrije", rekao je Lukašenko.

Kako je dodao, sve se odvija onako kako se dogovarao sa ruskim predsednikom.

Kako je prenela agencija Belta, beloruski predsednik je rekao da ni on ni beloruske specijalne službe ne vide da je Zapad spreman za sveobuhvatne pregovore o Ukrajini.

"Nemam nameru nikoga da plašim, vi još manje. Svi su ionako preplašeni. Ali ako oni žele da mirno živimo u našem regionu, ne obazirući se na to kako na to gledaju s druge strane okeana - i Rusija i Belorusija su za to spremne. Ako žele da ratuju i to ne samo do poslednjeg Ukrajinca ili Poljaka ili plaćenika - to je njihova stvar, njihovo pravo. Za sada, na primer, naše službe ne vide da su spremni za sveobuhvatne pregovore i da se dogovaraju na jedan ljudski način", rekao je on komentarišući to da li su oponenti spremni za normalizaciju situacije u regionu.

foto: EPA-EFE/MAXIM GUCHEK / BELTA POOL MANDATORY CREDIT

Oponenti gledaju kako da produže rat, rekao je Lukašenko i dodao da se u tom slučaju "specijalna operacija neće prekinuti".

"Ali, vi to bolje znate", rekao je on Šojguu.

On je, takođe, uverio ruskog ministra da je Belorusija spremna da ispuni svoje obaveze u okviru postojećih sporazuma sa Rusijom.

Lukašenko je dodao i da je Šojgu došao u Minsk u skladu sa dogovorom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

"On me je pozvao juče. Veoma dugo smo razmatrali situaciju oko Belorusije i Rusije. Rekao je da ćete doći i da ću s vama nastaviti razgovor. Utvrdićemo zajednički stav o našim daljim aktivnostima u cilju zaštite naše teritorijalne celovitosti", rekao je beloruski predsednik.

Ni Minsk ni Moskva ne žele rat

Beloruski predsednik kaže da ni Minsk ni Moskva ne žele rata, dok se Kijev spremao za vojne operacije još dok je predsednik Ukrajine bio Petar Porošenko.

"Ne krijemo se. Otvoreno smo rekli svoj stav. Ni vi, ni mi rat nismo želeli niti želimo", rekao je Lukašenko, prenosi Belta.

(Kurir.rs/Sputnjik)