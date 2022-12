AKO UKRAJINCI KRENU NA KRIM ČEKA IH TRI EŠALONA ODBRANE Ruski analitičar: I Moskva i Kijev sada računaju na NAJGORI SCENARIO

Ukrajina će možda pokušati da se probije do Krima „na mišiće“, ali će joj na putu stajati tri linije odbrane, rekao je na radiju „Komsomolskaja pravda“ saopštio ruski vojni komandant Aleksandar Koc, prenosi ruski analitički portal Polit navigator.

Kako navodi Koc, ruske vlasti su ozbiljno shvatile rizike i počele da se unapred pripremaju za najgore scenarije. Zbog toga se na novim ruskim teritorijama i na samom Krimu gradi nekoliko odbrambenih linija.

„Oni to zaista imaju u svojim planovima. Da nismo pokrenuli specijalnu vojnu operaciju, sada ne koristim propagandne klišee, lično sam siguran da bi Ukrajinci pokrenuli operaciju protiv Donbasa – u martu ili aprilu, i razbili bi Donbas da nas nije bilo. Samo bi se sručili ogromnom snagom, a hrabrošću bi otišli ​​dalje na Krim", navodi Koc.

On je rekao i da mu se čini, s obzirom na nered u ruskim strukturama vlasti, koji je pokazao početak sukoba, da bi Ukrajinci čak i osvojili neki deo Krima. Dalje bi usledile teške borbe, a ono što se sada dešava na teritoriji Ukrajine, i na teritoriji novih ruskih regiona, dogodilo bi se na Krimu.

"Ako sada Ukrajinci uspeju u nekoj ofanzivnoj operaciji u zimskom pohodu, možda će napasti Krim "na mišiće". Jedna od opasnosti zaporoškog pravca je što oni mogu da izađu iz Zaporožja kroz naselje Pologi do račvanja, odakle se može ići bar do Melitopolja, bar do Berdjanska. Tu bi presekli našu grupaciju na pola, ostavljajući zapadni deo faktički opkoljen. A onda bi bišli na granicu sa Krimom.

Stoga nije slučajno što se sada grade te moćne odbrambene linije o kojima sam govorio, uključujući i Geničesku oblast, na granici sa Krimom. Na teritoriji samog Krima već su podignute tri linije odbrane, pri čemu dve još u julu, a još jedna je tek nedavno iskopana na Krimu.

To ne znači da se spremamo za bitke na Krimu, to znači da kalkulišemo najgori scenario. Konačno, počeli smo da računamo i na najgori scenario. Oko Kijeva se takođe gradi moćna ešalonirana odbrana. To ne znači da Kijev veruje da ćemo ga uzeti, samo kalkulišu najgore opcije i spremaju se za njih.

Bolje je biti spreman za najgore nego što će nas neprijatelj iznenaditi, kao što se dogodilo u oblasti Harkova“, rekao je Koc.

