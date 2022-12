KAKO LAKŠE I BRŽE DOĆI DO NEMAČKOG DRŽAVLJANSTVA? Pasoš bi mogli da dobiju čak i za TRI godine, uskoro manje barijere za OVU GRUPU

Stranci bi ubrzo mnogo lakše mogli da dobijaju nemačko državljanstvo - neki čak i za tri godine. Iz Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova sada je potvrđeno da napreduje ta reforma, dogovorena u koalicionom sporazumu.

U Nemačkoj živi oko devet miliona ljudi koji nemaju nemačko državljanstvo. Mnogi od njih bi već mogli biti naturalizovani da to žele, ali drugi još ne ispunjavaju uslove za nemački pasoš.

Reforma nemačkog Zakona o državljanstvu, dogovorena u koalicionom sporazumu između SPD, Zelenih i FDP otišla je korak dalje. Nacrt zakona je "skoro gotov" i ubrzo će biti poslat ostalim ministarstvima, rekao je portparol savezne ministarke unutrašnjih poslova Nensi Fezer, a prenosi DW.

Nemački pasoš posle pet ili čak tri godine

Pre svega, ljudi koji već više godina žive u ovoj zemlji trebalo bi da lakše postanu nemački državljani. Umesto osam godina, kao sada, državljanstvo bi moglo da se dobije već nakon pet godina boravka u Nemačkoj.

U slučaju "posebnih integracionih doprinosa" to bi trebalo biti moguće čak i nakon tri godine - na primer, ukoliko su useljenici pokazali poseban akademski, profesionalni ili dobrovoljni angažman ili posebno dobro vladaju jezikom.

Deca stranaca rođena u Nemačkoj trebalo bi da automatski dobiju pravo na nemačko državljanstvo, ukoliko jedan od roditelja unazad pet godina poseduje „stalnu boravišnu adresu" u Nemačkoj. Do sada je to pravilo važilo tek nakon osam godina.

foto: Fabian Sommer / AFP / Profimedia

Manje barijere za osobe starije od 67 godina

Za osobe starije od 67 godina, Fezer želi da ukine formalne potvrde o poznavanju nemačkog jezika koje su do sada bile tražene. Umesto toga, trebalo bi da bude dovoljna "sposobnost usmenog razumevanja“. Za pripadnike ove starosne grupe bi trebalo da otpadne i do sada traženi test znanja o društvenom i pravnom poretku u Nemačkoj.

Pored toga, ovom reformom bi trebalo značajno da se olakša i posedovanje više državljanstava. Vođa Parlamentarne frakcije Unije (CDU i CSU) u Bundestagu Torsten Fraj (CDU) kritikovao je planirane izmene zakona.

"Nemački pasoš ne sme da postane jeftina roba", rekao je on u izjavi za medije. Njegova zamenica Andrea Lindholc (CSU) je pak objasnila: „Strancima u Nemačkoj se time uskraćuje podsticaj da se integrišu.“

Srbi i plate u Nemačkoj

Podsećanja radi, u Nemačkoj živi oko pola miliona Srba. Inače posečna godišnja plata u Nemačkoj iznosi 56.985 evra. Najveću zaradu imaju lekari (njihova bruto primanja na godišnjem nivou iznose 100.762 evra) zatim bankari čija zarada u proseku iznosi 62.744 evra, dok zarada advokata iznosi u proseku 68.642 evra.

Srbi u Nemačkoj obično uglavnom obavljaju poslove na građevini, ugostiteljstvu, kao i poslove iz metalne industrije, transporta, nege. Za većinu poslova ne treba im znanje jezika, mada je poželjno, dok je u zdravstvu obavezno.

Po pravilu, važi da što su bolje kvalifikacije i što bolje govore nemački jezik, to im je jednostavnije da dođu do posla i dugoročno ostanu. Ipak, većina radnika iz Srbije u Nemačkoj radi one manje plaćene poslove, za koje se traži samo diploma srednje škole i površno znanje jezika.

Njihove zarade kreću se od 1.800 evra, pa do 3.000, čak i nešto više. Tako rukovodilac proizvodnje zarađuje 4.500 evra,elektrotehničar 3.460 evra, tehničar elektronike3.140 evra, zavarivač 3.000 evra, radnik u proizvodnji 2.500 evra, autolakirer 2.560.

Kada su poslovi transporta u pitanju, vozač kamiona mesečno zaradi 2.900 evra, vozač autobusa 2.200 evra, Vozač dostavljač paketa 2.100 evra, magacioner 1.900 evra. U poslovima ugostiteljstva i održavanja plate su nešto niže nego u drugim sektorima, pa pomoćni kuvari zarađuju do 1.900 vera, konobari oko 1.800, dok sobarice za održavanje dobiju oko 1.800 evra.

Prosečne bruto plate

Magazin Fenix objavio je mesečne bruto plate za 100 najpopularnijih zanimanja u Nemačkoj. Radi se o medijalnim bruto platama po zanimanjima. U ovom magazinu navode da je medijalna plata svih stalno zaposlenih koji podležu doprinosima za socijalno osiguranje iznosila 3.427 evra u 2020.

Negovateljica 3.174 evra Farmaceut 4.546 evra Arhitekta 4.122 evra Doktor 6.337 evra Lekarski pomoćnik 2.496 evra Optičar 2.407 evra Pekar 2.319 evra Prodavac u pekari 1.840 evra Bagerista 3.437 evra Bankarski službenik 4.990 evra Građevinski inženjer 4.999 evra Profesionalni vozač 2.567 evra Poslovni ekonomista (tekstil) 3.916 evra Biolog 5.240 evra Računovođa 3.695 evra Kancelarijski službenik 3.338 evra Vozač autobusa 2.925 evra Agent kol centra 2.161 evro Hemijsko-tehnički asistent 3.943 evra Kontrolor 5.714 evra Urednik 4.094 evra Krovopokrivač 3.140 evra Dispečer za scenu/film/televiziju 4.852 evra Nabavljač u prodaji 4.734 evra Službenik u maloprodaji 2.445 evra Električar 3.176 evra Elektromehaničar 3.465 evra Elektro tehničar za uređaje i sisteme 3.465 evra Recepcioner 1.716 evra Odgojitelj 3.903 evra Event menadžer 3.474 evra Specijalista za komunikaciju 3.900 evra Instruktor vožnje 2.930 evra Upravnik poslovnice 4.113 evra Keramičarski poslovi 3.046 evra Frizer 1.666 evra Vozač viljuškara 2.679 evra Monter gasa i vode 3.122 evra Čistač zgrada 2.105 evra Grafički dizajner 3.180 evra Veletrgovac 3.162 evra Hotelski specijalista 2.117 evra Domar 2.924 evra Industrijski službenik 3.667 evra Industrijski mehaničar 3.871 evra Informatičar 5.731 evro Inženjer elektrotehnike 6.300 evra Sudski službenik 3.373 evra Blagajnica u maloprodaji 2.212 evra Konobar 1.823 evra Voditelj ključnih računa 5.034 evra Kuvar 2.205 evra Medicinska sestra 3.645 evra Moler 2.975 evra Radnik u skladištu 2.279 evra Učiteljica u osnovnoj školi 4.444 evra Profesorka u srednjoj školi 5.577 evra Logističar 3.525 evra Logoped 2.714 evra Varilac 2.819 evra Specijalista/asistent marketinga 3.678 evra Šef marketinga 4.799 evra Inženjer mašinstva 6.173 evra Zidar 3.214 evra Tehničar mehatronike 3.304 evra Medijski dizajner slike i zvuka 2.966 evra Medicinsko-tehnički laboratorijski asistent 3.497 evra Metalac 3.674 evra Bolničar 3.511 evra HR službenik 3.927 evra Fizioterapeut 2.588 evra Pilot preko 6.450 evra Psiholog 4.626 evra PR menadžer 4.520 evra Programer 4.634 evra Pravnik pomoćnik 2.640 evra Urednik 4.366 evra Osoblje za čišćenje 1.911 evra Brodomehaničar 3.798 evra Kovač 3.053 evra Sekretar 3.338 evra Obezbeđenje 1.800 evra Zlatar 2.416 evra Programer softvera 5.195 evra Socijalni radnik 3.987 evra Službenik socijalnog osiguranja 4.160 evra Špediter 3.275 evra Poreski službenik 2.856 evra Graditelj puteva 3.463 evra Administrator sistema 4.750 evra Tehnički crtač 3.368 evra Pomoćnik za zaštitu okoline 3.569 evra Prodavac 2.445 evra Monitor prometa 3.430 evra Službenik osiguranja 4.695 evra Administrativni referent (viša služba) 4.543 evra Mehaničar 3.755 evra Ovlašćeni računovođa preko 6.450 evra Zubni tehničar 2.590 evra Stolar 3.189 evra

(Kurir.rs/DW)