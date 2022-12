PUTIN POTPISAO PAKET ZAKONA Rusija zabranila LGBT propagandu, promenu pola i pedofiliju! Svako promovisanje se STROGO kažnjava

Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je paket zakona o zabrani LGBT propagande, kao i promene pola i pedofilije, proizilaze iz podataka u sistemu zakonodavne podrške Državne dume.

Novi zakoni zabranjuju promovisanje ili demonstraciju netradicionalnih seksualnih odnosa, pedofilije i promene pola kroz: —filmovi; —knjige; —reklame; —medijske publikacije; —audiovizuelne usluge; —kompjuterske igre; —pijace.

Istovremeno, ruski korisnici društvenih mreža neće odgovarati za tuđe komentare na svojim stranicama ako sadrže LGBT propagandu. Urađene su izmene i dopune Zakonika o upravnim prekršajima (ZUP) koje proširuju odgovornost za kršenje novih zakona i na punoletna i na maloletna lica.

Dakle, za širenje LGBT propagande u medijima ili na Internetu Rusi će morati da plate do 400 hiljada rubalja, pravna lica - do pet miliona. Državljani stranih zemalja takođe mogu biti kažnjeni novčanom kaznom do 400 hiljada rubalja, uhapšeni do 15 dana ili deportovani.

Prema dva nova člana u Zakoniku o upravnim prekršajima, za promovisanje pedofilije pojedinci mogu biti kažnjeni novčanom kaznom do 800 hiljada rubalja i do deset miliona za pravna lica. Stranac će takođe morati da plati do 800 hiljada rubalja, ili će biti proteran iz zemlje.

Za širenje informacija među decom koje pokazuju netradicionalne seksualne odnose i sklonosti, ili koje mogu da navedu da požele da promene pol, preti im se novčana kazna do 200 hiljada rubalja za građane i do četiri miliona rubalja za pravna lica. Roskomnadzor će pratiti

Novi paket zakona takođe predviđa da će materijali sa LGBT propagandom, pedofilijom i promenom pola biti uključeni u listu osnova za blokiranje sajta od strane Roskomnadzora. Ovlašćena organizacija će pratiti takve informacije na Internetu.

Ukoliko se, na osnovu rezultata monitoringa, identifikuju znaci LGBT propagande ili pedofilije, Roskomnadzor će moći da preduzme mere za ograničavanje pristupa takvim informacijama, kao i da pošalje informacije o tome nadležnim organima.

Kurir.rs/RIA Novosti