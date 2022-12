"SMELI NAPAD DIREKTNO U SRCE RUSIJE" Srž problema su AMERIČKI KOMERCIJALNI SATELITI! Oni bi da dignu sukob na nivo KOSMIČKOG RATA

Ukrajinski napad na aerodrom u Kursku, podigao je prašinu u svima svetskim medijama, posebno jer je lokacija aerodroma duboko u srcu Rusije, a Zapad naglasio Ukrajini da ne podržava napade izvan svojih granica.

Ovim povodom, gosti jutarnjeg programa Redakcija, Andrej Mlakar, novinar Kurira i Ivan Miletić, programski direktor Instituta za javnu diplomatiju, pridružili su se razgovoru sa voditeljima Vladimirom Karalejićom i Oljom Lazarević.

- To i nije toliko bitan aerodrom, bitnija su dva veća arerdroma kod Rjazjanja i baza Engles, koji su napadnuti u noc, u nedelju. Tu su bili strateški bombarderi, dugog dometa i jedan Tupoljev- Tu 95, i jedan Tu-160 su oštećeni. Radi se o strateškoj bespilotnoj letelici koju su koristile sovjetske armije u doba hladnog rata, modifikovali su ga, dodali bojevu glavu, GPS sistem i pustili u pogon - započeo je Mlakar.

On je naglasio da je ovo neočekivan potez jer su aerodromi duboko u ruskoj teritoriji.

- Dron je leteo oko 500 - 1.300 metara tako da je teško bio uočljiv, jer su Rusi inače slabi sa radarskom mrežom unutar svoje teritorije, niti su očekivali napad te vrste - rekao je Mlakar.

Miletić je podsetio na staru sovjetsku vojsku i na ratove koji su vođeni pre 30 godina, koji su obema stranama ostavili iskustvo poznavanja slabih tačaka protivnika.

- Svaka mera ima kontrameru. Činjenica je da ne smemo zaboraviti ukrajinske generale koji su školovani i koji su radili u sovjetskom savezu, doktrine su bile slične i ovaj put su nadmudrili protivinika - rekao je Miletić.

- Problem koji Rusi imaju su američki komercijalni sateliti! Nisu džabe Rogozin i Dimitrij Medvedev isticali da je vreme da ih obaraju - nadovezao se Mlakar.

Miletić je sve nazvao vrlo interesantnim, izjavom da je bolje radikalizovati napade i izaći iz granica teritorije.

- Za moral je ovo izuzetan podstrek ukrajinskim trupama. Ovo je nova dinamika razvoja događaja - rekao je Miletić.

Materijalna šteta nije velika, koliko je psihološki udar na Kremlj.

- Ukrajinci se pokazuju kao jedan nezgodan protivnik i možemo očekivati sve više poteza ove vrste - rekao je Miletić, naglasivši da je prijatno iznenađen.

Optužbe oko granatiranja Zaporožja i dalje pljušte.

- To je jedna divna slatko-topla ljudska priča puna emocije i radijacije! Sve je to psihološka igra oko Zaporožja - primetio je Mlakar, ukazujući da je sve logičan sled, kao i to da Rusi nisu specijalno iznenađeni.

On je istakao američke komercijalne satelite kao najveći problem, ali da ukoliko ih Rusi napadnu sve prelazi neku drugu dimenziju - u kosmički rat.

- Moskvu je više razbesnelo to. Ukrajinci su majstori kad treba da pucaju sami sebi u nogu, da bi poentirali na Zapadu. - rekao je Mlakar.

