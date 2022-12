ISTRAGA O POKUŠAJU PREVRATA U NEMAČKOJ USMERENA I KA KOMANDOSIMA: I pripadnik elitne KSK pod lupom i u mreži zaverenika!

Vest o pripremi nemačkih desničara da izvedu puč u državi je glavna vest u Nemačkoj i susednoj Austriji. Kako vreme odmiče raspreda se klupko ko je sve bio u pleten. Poseban naglasak je na bivše pripadnike Bundesvera, od kojih većina je bila nekada u elitnim specijalnim jednicama.

Interesantno je da je u kaciji policije priveden i jedan aktivni podoficir iz Komande specijalnih snaga i pripadnik jednice KZK. Ovo je potvrdio i portparol vojne obaveštajne službe MAD.

"Bio je to podoficir čija je kuća i kancelarija u kasarni Graf cepelin u Kalvu (Baden-Virtemberg) pretresena. On je već bio primećen u Bundesveru kao protivnik vakcinacije i kasnije su ga prijavile trupe. Do sada, međutim, tokom istraga nisu otkrivene nikakve reference na prethodne incidente ekstremizma u KSK, saopštio je portparol vojne obaveštajne službe.

„MAD je unapred bio uključen u istrage GBA i svoje nalaze je podelio sa Kancelarijom za zaštitu Ustava i Federalnom kancelarijom kriminalističke policije“, rekao je portparol MAD-a.

Aktivni vojnik je član komande specijalnih snaga, ali nije komandos. Pozadina je da su u kasarni smešteni i delovi logistike, pomoćnog osoblja i rukovodstva udruženja.

„Tokom tajnih istraga MAD-a nisu dokazane veze između optuženog vojnika i prethodnih istražnih radnji u KSK. Međutim, veze su i dalje predmet tekućih istraga“, rekao je portparol.

Inače ova eltina vojna specijalna jednica je i ranije dolazila pod udar istražitelja zbog njenih pripadnikai i njihovoih desničarskih stavova. Čak je u julu 2020. bivša vlada Angela Merkel morala da rasupusti deo KSK (Kommando Spezialkräfte) koji su više godina pod lupom, obaveštajaca i kontraobaveštajaca kako civilnih, tako i vojnih jer su imali pripadnike koji su imali neonacističke sklonosti i kovali planove protiv nemačke države.

Inače valja dodati da je ovo reforemisana KSK, koja je trebala da bude očišćena od desni ekstremista i militanata. Jedinica je godinama bila predmet istraga od kojih je jedna bila fokusirana na mrežu vojnika i civila koje je koordinisao stariji vodnik i stručnjak za sabotaže koji je govorio o skladištenju oružja i municije širom zemlje u slučaju da dođe do raspada pravnog poretka usled masovne imigracije.

Ukratko o KSK

Završtekom Hladnog rata Nemačka je izašla ujedinjena. Velika armija koja je trebala da se suprostavi najzedi tenkova sa istoka bila je preglomazana, a nove misije koje su se pojavljivale, pre svega one na Balkanu nametale su pred vojsku nove izazove, gde su specijalne snage trebale da imaju odlučujuću ulogu. Sukobi u Africi, tromost UN pre svega zbog sukoba u Ruandi, kada je 11 .nemačkih državljana bilo u opasnosti, a nemačke specijalne jednice nisu bile spremne za brzo reagovanje, sapsavanje je povreno belgijskim komandosima. ogorčenost da Nemačka nije mogla da spasi svoje građane nateralo je tadašnju vlast da sa vojnim vrhom formira novu specijalnu jednicu poznatu pod oznakom KSK - Kommandos Spezialkräfte.

Jedinica je formirana u martu 1995, a vlada je to potvrdila u junu iste godine. Jednica je postala operativna 1997. Ono što je interesantno jeste da je Bundesver veliki deo svojih specijalnih jednica rasformirao i prebacio sve u KSK.

Novoformirana specijalna jednica KSK imala je sledeće zadatke: prikupljanje inforamcija, proitivteroirističku zaštitu, čuvanje važnih ličnosti, evakuaciju i obezbeđivanje nemačkih važnih ličnosti i spasavanja građana iz ratom ugorženih područja.

Jedinica se sastoji iz Štaba KSK, 3 čete, voda za obuku, specijalne jednice za izviđanje po dubini - Spezialkommandokompanie, voda za snabdevanje, voda za vezu, sanitetska četa, četa za podršku i četa za razvoj.

Svaka četa sastoji se od komandnog voda, voda veze, voda za telekomunikacije i sanitetskog voda, 2 četa sastoji se od komadnog voda, voda izviđača i voda komandosa, dok treća četa je logistika i sastoji se od sanitetskog, voda za snadevanje, održavanje i opravku tehnike, vod za padobransku opremu i vod za održavanje telekomunkacione opreme.

Baza jednice je u mestu Graf-Zeppelin-Kaserne u Švarcvaldu u nekadašnjoj bazi 25 brigade komandosa.

Prva vojan misija ove jednice bilo jeulazak na prostor Kosova i Metohije juna 1999, a borbeno je primenjena u misiji ISAF u Avganistanu u kome je ostala do samog kraja avgusta 2021.

