DEČAK (8) ZAGLAVLJEN U BUNARU DUBOKOM 120 METARA, 16 SATI GA IZVLAČE: Horor u Indiji, u toku trka spasilaca s VREMENOM (VIDEO)

​U indijskoj državi Madja Pradeš spasioci imaju ruke pune posla i utrkuju se s vremenom, u nameri da spasu osmogodišnjeg dečaka koji je zarobljen duže od 16 sati u bunaru nakon što je upao u njega.

Kako su saopštile vlasti, dečak po imenu Tamnaj Sahu je zarobljen negde na dubini od 16 metara u bunaru, koji je ukupno dubok oko 120 metara.

Tamnaj se prethodno igrao u polju kada je u utorak uveče upao u rupu, prenosi Daily mail.

Spasioci dečaka dotiraju kiseonikom, ali postoji opasnost da je dečak možda bez svesti jer "ne odgovara", prema rečima Šjamendra Džajasvala iz okruga Betul.

"Spasilačke operacije traju otkako smo dobili informacije. Ulažu se napori da bi se dete izvadilo iz bunara", rekao je on.

On je istakao da spasavanje traje duže nego što su mislili zbog kamenja.

Tanmay was playing in a field when he fell into the borewell on Tuesday evening. Jayaswal told news agency ANI: 'At 2.30am in the night SDRF [State Disaster Response Force], Home guards, and Police teams reached the spot to rescue the child. It might take another two-three hours'

"Tokom noći smo pozvali mašinu da sruši kamenje", rekao je on.

Dečakov otac Sunil Sahu rekao je za indijski medij The Hindu da je dečak upao u bunar oko 17 sati 6. decembra dok se igrao.

Kako je naveo, dečak se igrao na farmi, a onda se uputio na drugo polje, gde se dogodio incident.

"Moja ćerka (12) ga je videla i rekla mi da je upao u bunar. Odmah smo otrčali tamo, disao je i mi smo slušali njegov glas koji je dolazio iz bunara. Operacija spasavanja počela je u utorak od 18 sati pa nadalje", rekao je Sahu.

Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se masa ljudi tokom noći kako gleda akciju spasavanja.

Uobičajeno je da farmeri u Indiji postavljaju bušotine - duboke bunare ukopane u zemlju za navodnjavanje - zbog nestašice vode.

Bunari ostaju otvoreni nakon što prestanu da se koriste, što znači da predstavljaju opasnost po javnost.

Brojna djeca su bivala zarobljena u uskim bunarima, a neka su umrla od gušenja.

U maju je dečak (6) preminuo nakon sedmočasovne akcije spasavanja, dok je prošlog decembra jedna devojčica spasena iz bunara u Madja Pradešu.

(Kurir.rs/Daily Mail)