AMERIČKI EKSTREMISTI ZAPOČELI NAPADE NA INFRASTRUKTURU: Na udaru trafo stanice, hiljade ljudi bez struje, žele da IZAZOVU HAOS

Trafo-stanice u američkim saveznim državama Vašington i Oregon nedavno su napadnute na sličan način kao dve trafo-stanice u Severnoj Karolini, zbog čijeg je teškog oštećenja iz vatrenog oružja lokalno stanovništvo i dalje bez struje od u subote uveče, navodi se u dopisu jedne od federalnih agencija za sprovođenje zakona, a večeras prenosi informativna mreža Foks Njuz (Fox News).

Lokalni distributer električnom energijom saopštio je danas da će posle popravki i zamena opreme u trafo-stanicama u okrugu Mur u Severnoj Karolini, potrošači postepeno dobijati struju i da će snabdevanje biti potpuno uspostavljeno do ponoći po lokalnom vremenu, javio je prethodno Asošiejted pres, dodajući da škole u okrugu ne rade od ponedeljka i da se još ne zna da li će raditi u petak. U okrugu Mur bez struje su i dalje desetine hiljada potrošača.

U međuvremenu, Foks njuz je preneo vest da je američki portal za vesti Njuznejšn (NewsNation) pribavio dopis jedne od federalnih agencija za sprovođenje zakona u kojem se navodi da su "elektrane u Oregonu i Vašingtonu izvestile o fizičkim napadima na svoje trafo-stanice" i da su i napadima "korišćeni ručni alat, zapaljiva sredstva, vatreno oružje i gvozdeni lanci, verovatno kao odgovor na jedan onlajn poziv da se napada vitalna infrastruktura".

Prema navodima iz dopisa koji je pribavio Njuznejšn a prenose ga Foks njuz i drugi svetski mediji poput britanskog Indipendenta, "cilj je da se izazovu nestanci snabdevanja električnom energijom širokih razmera čija bi potencijalna posledica bilo remećenje društvenog poretka i nasilna kriminalna aktivnost protiv vlasti".

Ilustracija foto: EPA/ERIK S. LESSER

"U nedavnim napadima, počinioci krivičnih akata zaobišli su zaštitu koju pružaju ograde (oko trafo-stanica) tako što su isekli te ograde, zapalili požare u njihovoj blizini, pucali na opremu (trafo-stanica) iz daljine ili bacali predmete na opremu preko ograde", piše u dopisu.

Još niko nije preuzeo odgovornost za napade na dve trafo-stanice u Severnoj Karolini, a prema rečima tamošnjih zvaničnika, jedna ili dve nepoznate osobe dovezle su se do stanica, probile njihove kapije i pucale u opremu koja omogućava snabdevanje električnom energijom. U istragu, koja je u toku, uključio se FBI.

Foks njuzu je potvrđeno da je američki sekretar za državnu bezbednost Alehandro Majorkas (Alejandro Myorkas) detaljno obavešten o nestanku struje u okrugu Mur u Severnoj Karolini.

U februaru ove godine, tri čoveka su se dogovorila sa ministarstvom pravde SAD da priznaju krivicu za organizovanje oružanih napada na trafo-stanice ili dalekovode širom zemlje - iz veoma moćnih pušaka.

FBI je saopštio da su okrivljena lica - beli suprematisti, i da su njihova očekivanja bila da će šteta naneta vitalnoj infrastrukturi koštati američku vladu milione dolara i da će to dovesti do višemesečnih nestašica struje, a posledično do građanskih nemira, i potencijalno do međurasnog ratnog sukoba - što bi izazvalo sledeću Veliku depresiju, poput one iz tridesetih godina 20. veka.

Federalne bezbednosne agencije već godinama upozoravaju na domaće terorističke pretnje vitalnoj infrastrukturi.

U izveštaju od prošle sedmice, ministarstvo za unutrašnju bezbednost je upozorilo da bi "mete potencijalnog nasilja mogle biti javni skupovi, verske institucije, LGBTQ populacija, škole, rasne i verske manjine, vladini objekti i osoblje, američka vitalna infrastruktura, mediji i percipirani ideološki protivnici", piše Foks njuz, tradicionalno naklonjen američkim konzervativcima.

(Kurir.rs/Beta)