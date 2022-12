RUSI TVRDE NAŠLI SMO REŠENJE ZA HIMARS: Da li su PVO baterije na istoku Ukrajine zaista dobile novi softver za obaranje raketa?!

Ruskoj vojsci od kada su SAD ispručile višecevne bacače raketa tipa HIMARS zadavali su veliku muku na istoku Ukrajine. Ovi sistemi raketne artiljerije se i dalje koriste u velikom broju. Rusija je na svaki način pokušala da obara rakete lansirane iz HIMARS- a pa su Rusi slavodobitno saoptili da su raketama M-30 i M 31 koje Ukrajinci lansiraju stali na put.

Državna agencija RIA Novosti prenosi izjavu vojnog eksperta Alekseja Podbreznika koji je na radio Sputnjiku komentarisao da su ruske jednice protivvazdušne odbrane dobile novi softver koji olakšava obaranje projektila ispaljenih iz HIMARAS-a.

foto: Printscreen Telegram

Ovo je potvrdio za RIA novosti i komandant jednice PVO koja se nalazi u pravcu Zaporožja. Inače u pitanju je baterija PVO sistema BUK-M3 Viking koja se nalazi u sastavu jednica Nardone milicije Luganske Narodne Republike

On navodi za RIA novosti da ruske jednice PVO nisu u početku razumele šta su rakete HIMARS, a onda nakon ugradnje novogo softvera u pojedina oružja postali "zajednička meta"

"Slobodno ih viidmo, posmatramo i uništavamo bez problema", saopštila je vojska.

Komandant raketne baterije navodi da je njegova jednica već oborila oko deset projektila HIMARS.

BUK M-3 Viking

Buk M-3 zvani Viking, predstavlja modernizovanu verziju popularnog samohodnog PVO sistema BUK-M2. U pitanju je PVO sistem srednjeg dometa koji za razliku od verzija M1 i M2 sadrži novu elektroniku i novu raketu fabrički zapakovanu u kontejner.

Modifikaciju ovog sistema razvila je kompanija Almaz-Antej čuveni proizvođač sistema S-300 i S-400. Modifikacija M2 u verziju M3 obuhvatila je: novi digitalni računar, sistem za brzu razmenu podataka, televizijsko-termalni nišan umesto teleoptičkog koji su imali prethodni modeli.

Aleksej Podberezkin, direktor Centra za vojno-političke studije MGIMO, doktor istorijskih nauka, prokomentarisao je poruku radija Sputnjik.

„U principu, i pre toga je oboreno 75-80 odsto raketa koje su lansirali sistemi HIMARS, ali ne 100 odsto. Sama po sebi, raketa 4/5 je samo cev sa motorom i bila je neophodna. da pogodi bojevu glavu.Ali najbitnije je druga stvar: u zavisnosti od dometa na koji se ispaljuju ove rakete trebalo je vrlo precizno izračunati kurs. Upravo zato što je bojeva glava pogođena, projektil se obara samo iz blizine Recimo, naše oružje je vrlo često dizano u vazduh na udaljenosti od 15-25 metara - preveliko da bi se oborile rakete HIMARS. Sada preciznijim proračunima, skoro sto posto. Ako ovo nije masovni napad, onda će ovo dat stopostotne garancije“, rekao je Aleksej Podberezkin.

foto: Printscreen Telegram

Ukrajinska taktika upotrebe HIMARS-a

Podsetimo, 13 oktobra 2022. godine ukrajinska vojska lansirala je rakete HIMARS na ruski grad Belgorod koji se nalazi na udaljenosti od 75 km od Harkova. Tog dana na rakete M-30 i M-31 reagovala je ruska PVO sastavljena od hibridnog sistema Pancir S-1 i raketni sistem BUK-M2 koji su raspoređeni širom Belgorodske oblasti. Ono što je interesantno u celoj priči bilo je i to što je tog dana dejstvovala i ukrajinska avijacija sa lovcima MiG-29 i izviđačem SU-24MR.

Posle skoro mesec dana od tog napada utvrđeno je da je da je taj napad bio specifičan po tome što su Ukrajinci smisli novu taktiku napada na rusku PVO.

Metod napada bio je sledeći. Ukrajinci na određenu zonu u ovom slučaju Belgorod lansirali su nekoliko raketa tipa HIMARS dok su rakete letele, posade dva MiG-29 i Su-27 lasnirali su protivradarske rakete tipa HARM jer su znali da su posade u borbenom radu i time se pruža mogućnost pogotka PVO sistema protivradarskom raketom. Ovakvi napadi negde su dali rezultata, ali negde i ne, gde su u borbi primenjena baterija PVO sistema PANCIR-S1 koja je angažovana u punom obimu, a ne samo jedno vozilo kao samostalna jednica.

Kako je HIMARS stigao u Ukrajinu

Sredinom oktobra 2022. The New Yorker objavio je veliki tekst na temu kako su Sjedinjene Američke Države počele da naoružavaju Ukrajinu i o tome kako su sa vojnim i političkim vrhom Kijeva delili obaveštajne informacije o mestima gde se nalaze ruski generali, koje oružje treba dati Ukrajini i kako pobediti kvantitativnu prednost Rusa korištenjem zapadne doktrine za rat protiv Sovjetskog Saveza. The New Yorker posebnu pažnju posvetio je i već čuvenom višecenom raketnom sistemu HIMARS i kako je on dostavljen Ukrajini. Ovaj mediji navodi da je upravo ovaj sistem bio jedan od odlučujućih faktora.

foto: EPA/FRANCIS R. MALASIG

Prvi HIMARS-i na bojnom polju Ukrajine pojavio se krajem juna 2022. Posle nekoliko dana kako piše ovaj američki mediji počeli su da kruže snimci ruskih skladišta, opreme i municije van Donjcka kako eksplodiraju.

Ministar Obrane Ukrajine, advokat i bivši pilot Oleksej Reznikov saopštio je da je ukrajinska vojska upotrebila HIMAR-se da uništi desetine sličnih objekata koje su držali Rusi.

Jedan od zvaničnika Bajdenove administracije rekao je da su zbog toga Rusi morali da prilagode svoju taktiku i manevre pomeračjući svoja skladišta i komandna mesta van dometa raketa iz HIMARS-a, što je umanjivalo njihovu efikasnost u borbi.

foto: Printscreen Telegram

"Oni su bili veoma svesni prisustva HIMARS-a, rekao je neimenovani zvaničnik odbrane. Ono što je zanimljivo navodi The New Yorker da svaki lanser košta otprilike sedam miliona dolara. Neki proračuni ukazuju da je Ukrajina ispalila više od 5.000 projektila mesećno, dok je proizvođač tih raketa Lokid Martin mogao na godišnjem nivou da proizvedu 9.000 raketa.

U julu, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu dao je instrukcije komandantima u Ukrajini da „daju prioritet gađanju neprijateljskog raketnog artiljerijskog oružja velikog dometa pomoću visoko preciznih udara“.

Dve nedelje kasnije, Rusija je tvrdila da je uništila šest sistema himars. U to vreme, SAD su obezbedile ukupno šesnaest lansera; Nemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo dale su devet sličnih sistema. Američki zvaničnici insistiraju da svi ostanu netaknuti i funkcionalni.

Kurir.rs/A.Mlakar