PUTIN UPUTIO JEZIVO UPOZORENJE: Država koja napadne Rusiju nuklearnim oružjem biće UNIŠTENA, u vazduhu će biti STOTINE PROJEKTILA

Svaka zemlja koja napadne Rusiju nuklearnim oružjem biće izbrisana s lica zemlje, rekao je danas ruski predsednik Vladimir Putin, javlja Skaj njuz.

Istakao je kako Rusija nema mandat da lansira preventivni nuklearni udar, dodavši da bi ruska napredna hipersonična oružja osigurala "silovit odgovor" bude li Rusija napadnuta.

"Odvraćajući faktor je sposobnost da zaštitite svoju zemlju nuklearnim oružjem", rekao je ruski predsednik Vladimir Putin obraćajući se danas novinarima u Kirgistanu.

Neće dobro proći oni koji napadnu Rusiju

"Uveravam vas, nakon što sistem ranog upozorenja dobije signal o raketnom napadu, stotine naših projektila su u vazduhu sa naše strane. Nemoguće ih je zaustaviti. To je odgovor. Šta to znači? To znači da je pad bojevih glava neprijateljskih projektila na teritoriju Ruske Federacije neizbežan, oni će ionako pasti. Istina, od neprijatelja neće ostati ništa, jer je nemoguće presretnuti stotinu projektila", rekao je Putin.

Putin je to rekao na pres-konferenciji u Biškeku, u Kirgistanu. Rekao je i kako „nema potrebe“ za drugim talasom mobilizacije za rat u Ukrajini. Navodi kako 150.000 nedavno mobilisanih rezervista još uvek nije poslato na front. Podsetimo, Putin je pre par meseci naredio mobilizaciju 300.000 Rusa za rat u Ukrajini.

Putin je priznao da je bilo „nekih problema sa nabavkom opreme i odeće za regrute“, ali je rekao da se problemi sada ublažavaju.

Po Putinovim rečima, Rusija će verovatno morati postići sporazume u vezi s Ukrajinom u budućnosti, ali se oseća izdato zbog neuspeha sporazuma iz Minska.

Putin je rekao da su Nemačka i Francuska – koje su posredovale u sporazumima o prekidu vatre 2014. i 2015. u beloruskoj prestolnici Minsku između Ukrajine i separatista u istočnoj Ukrajini koje podržava Rusija – izdale Rusiju i sada snabdevaju Ukrajinu oružjem.

Putin preti i smanjenjem proizvodnje nafte

Rekao je i da bi Rusija mogla smanjiti proizvodnju nafte i da će odbiti prodavati naftu bilo kojoj zemlji koja nameće ograničenje cena. Ovaj komentar dolazi nakon što su grupa G7, EU i Australija prošle nedelje objavile ograničenje cene ruske sirove nafte na 60 dolara po barelu.

„Već sam rekao da jednostavno nećemo prodavati onim zemljama koje donose takve odluke. Razmišljaćemo možda i o smanjenju proizvodnje“, rekao je Putin. Opisao je zapadni potez ograničenja cena kao „glup“ i rekao da će cene „skočiti u nebo“ za one koji su nametnuli ograničenja.

No rekao je da Rusija ima sporazum s organizacijom OPEC+ o proizvodnji te da je takav „drastičan korak još uvek samo mogućnost“.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Nova.rs)