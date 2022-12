DAVID (28) UBIO SVOJE ČETVORO DECE DA BI SE OSVETIO NJIHOVOJ MAJCI: Ona ga ostavila, on uzeo JASTUK I NOŽ i počinio masakr (FOTO)

Brazilac po imenu David da Silva Lemos ubio je svoje četvoro dece jastukom i nožem da bi se osvetio njihovoj majci nakon što ga je napustila, prenosi Daily Mail.

Tela žrtava, starosti tri, šest, osam i 11 godina, pronađena su u utorak u kući osumnjičenog u Alvoradi, na jugu Brazila .

Policija je sutradan tokom jutra uhapsila Davida da Silvu Lemosa (28) u hotelu u susednom Porto Alegreu.

On je policiji rekao da je "dao deci čaj da ih smiri", pre nego što ih je ugušio jastukom i izbo ih na smrt.

Deca su pronađena mrtva u kući sa ubodnim ranama spreda i pozadi u Alvoradi u utorak oko 19.30, kada su članovi porodice pozvali policiju.

Pai é preso suspeito de dopar e matar os quatro filhos para se vingar da ex-mulher no Rio Grande do Sul David da Silva Lemos teria feito as crianças consumirem um chá antes de matá-las; corpos tinham sinais de asfixia e facadas https://t.co/0fLOEFKqqT pic.twitter.com/mNVsa09UKJ — Portal R7.com (@portalR7) December 14, 2022

Priveden je u policijsku stanicu, gde je potom iskoristio svoje pravo na ćutanje.

Majka nesrećne žene, čiju je decu monstrum ubio, veruje da je on ubio mališane da bi se "osvetio njihovoj majci, od koje se nedavno razveo".

ideniz Martins da Silva rekla je lokalnim medijima: "Već je napadao moju ćerku".

"Njihova veza se zauvek završila, ali on je to uradio da bi došao do moje ćerke, sigurna sam u to, na najgori mogući način. On je kukavica", rekla je ona.

Njemu je izrečena zabrana prilaska nakon što je napao partnerku, što je dovelo do ubistava, potvrdili su lokalni mediji.

Esse é o monstro que matou 4 crianças, nessa madrugada em Alvorada, Porto Alegre - Rio Grande do Sul. O nome do COVARDE (SUSPEITO É O XXXXXXX), David da Silva Lemos, 28 anos. O homem é o pai das vítimas e foi preso na madrugada desta quarta (14) em um hotel na Capital. pic.twitter.com/uHBsa6o8dH — 𝑳𝒆́𝒐 𝑽𝒊𝒍𝒉𝒆𝒏𝒂 (@LeoVilhenaReal) December 14, 2022

Zamenik Edimar Mačado, odgovoran za istrage, rekao je: "Takođe ćemo pokušati da analiziramo mobilni telefon koji je kod njega zaplenjen da vidimo da li je imao neke okolnosti na svom mobilnom telefonu u vezi sa zločinom, pretnje koje je upućivao majci dece, kako bismo izvukli više dokaza o njegovom učešću u zločinu", naveo je zamenik Edimar Mačado, koji se bavi istragom u ovom slučaju.

Policija je rekla da je par bio zajedno 12 godina, ali da su se razdvojili nakon što je Lemos napao partnerku u septembru.

David da Silva Lemos, mató a sus 4 hijos de 3, 6, 8 y 11, luego de pasar el día con ellos, ya que se encuentra separado de su esposa. Tanto es el odio de ese monstruo hacia su ex, que los mató solo para lastimar a la madre de los 4 infantes. Para qué lo capturaron vivo ? pic.twitter.com/MmXeISCS2V — Chikistrakiz (@chikistrakiz) December 15, 2022

24-godišnja devojka je prijavila taj incident policiji, nakon čega je on dobio zabranu prilaska.

Rođaci su naveli da su u vreme ubistava deca bila kod oca i da je narednih dana trebalo da se vrate majci.

Policija je saopštila da je Lemos svojoj bivšoj partnerki poslao preteće poruke neposredno pre vremena kada se veruje da su ubistva izvršena.

(Kurir.rs/Dejli Mejl)