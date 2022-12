VAŠINGTON NA KORAK OD ODLUKE: Ukrajina zbog poslednjeg ruskog napada dobija ove PVO sisteme i hiljade raketa! Patriot neizvestan

Poslednji raketni napad Rusije na Ukrajinu kada je lansirano više od 70 krstarećih raketa na energetsku infrastrukturu pokrenuo je razmišljanje u Sjedinjenim Državama da se SAD obavežu da će Ukrajini isporuliti sledeći najobimniji paket vojne pomoći koji će sadržavati isključivo PVO sisteme.

Prema ovom planu lista vojne opreme koja će biti isporučena Kijevu odnosiće se na protivvazdušnu i protivraketnu odbranu.

Paket vojne pomoći uključuje: 8 raketnih sistema NASAMS, 4 PVO sistema Avenger AD, 1.600 prenosnih PVO sistema Stinger, nepoznatu količinu PVO sistem Vampir C-UAS , 1.000 protiv vazdušnih raketa AIM-120C AMRAAM za PVO sistem NASAMS, PVO sistem Hawk o kome je bilo reči, ali i ostalo naoružanje.

Ono što je interesantno, a bilo je najavljeno PVO sistem Patriot, najverovatnije još neće biti isporučen, mada kao opcija nije isključeno da se i ovaj protiv vazduhoplovni i protiv raketni sistem dopremi.

foto: Foto: Printsceen Youtube/WarLeaks - Military Blog

Avager

Avenger je mobilni raketni sistem PVO kratkog dometa. Pruža zaštitu oklopnih jedinica od niskoletećih aviona, helikoptera, bespilotnih letelica i krstarećih projektila. Razvio ga je Boeing Aerospace kao privatni poduhvat. Razvoj je započeo ranih 1980-ih. Uspešno ga je isprobala američka vojska 1984. Prvi sistemi su ušli u upotrebu u američkoj vojsci 1990. godine i zamenili protivavionske topove M163 Vulkan i M167. Takođe ga je usvojio američki marinski korpus. Izvezen je u Bahrein, Čile, Egipat, Litvanija, Tajvan i Ujedinjeni Arapski Emirati. Ukupno je izrađeno 1 800 ovih sistema PVO. Još uvek je u funkciji oko 950 sistema. 2022. godine je najavljeno da će mali broj sistema protivvazdušne odbrane Avenger biti isporučen Ukrajini u cilju odbrane od ruske invazije, što je sad i realizovano.

Sistem protivvazdušne odbrane Avenger je zasnovan na nosaču oružja M998, M1026 ili M1097. Sva ova vozila su članovi porodice taktičkih vozila HMMVV. Avenger je opremljen PMS platformom (Pedestal Mounted Stinger), koja ima dva četvorostruka lansera sa osam raketa zemlja-vazduh kratkog dometa FIM-92 Stinger. Takođe, ovaj sistem je kompatibilan sa svim modelima rakete Stinger. Sistem protivvazdušne odbrane Avenger može da radi danonoćno i u svim vremenskim uslovima.

FIM-92 Stinger je dvostepena raketa na čvrsto gorivo sa samonavođenjem sa infracrvenim navođenjem. To je oružje tipa pali i zaboravi. Ima maksimalnu brzinu od 2,2 Maha i opremljen je HE-FRAG bojevom glavom. Domet vatre i visina zavise od modela rakete. Maksimalni domet vatre je od 4 do 8 km, a maksimalna visina je 3,5 do 3,8 km.

Avenger može lansirati svoje rakete stacionarno ili u pokretu, sa maksimalnom brzinom od 35 km/h. Ovaj sistem ima visok stepen verovatnoće pogotka sa jednom raketom. Tokom ispitivanja, Avenger je uspeo da pogodi 171 metu od 178. Kompletan set od 8 projektila za ponovno punjenje se nalazi u vozilu. Rakete se ponovo pune ručno u roku od 3 minuta.

Ovo borbeno vozilo ima i mitraljez kalibra 12,7 mm koji se koristi protiv vazdušnih i kopnenih ciljeva. Nosi se ukupno 200 komada municije.

Avenger ima visoko automatizovan sistem za kontrolu vatre. Vozilo je opremljeno optičkim tragačem i infracrvenim sistemom. On se koristi za gašanje ciljeva. Takođe je ugrađen sistem identifikacije prijatelj ili neprijatelj.

Ovaj PVO sistem ima posadu od dva člana, uključujući vozača i operatera.

Vozilo pokreće 6,2-litarski dizel motor Detroit Diesel, koji razvija 135 KS. Motor je uparen sa automatskim menjačem. Avenger se može koristiti na svim vrstama puteva. Avenger može biti prevezen vojnim transportnim avionom C-130 Hercules ili helikopterima UH-60, CH-46, CH-47 i CH-53.

Po potrebi platforma PMS se može skinuti sa vozila i lansirati njene rakete na udaljenosti do 50 m od borbenog vozila. Ovaj sistem PVO je usvojen 1997. godine, ali je penzionisan 2006. godine.

Kurir.rs/A.M.