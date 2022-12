KORISNICI TVITERA VEĆINOM IZGLASALI: Mask odlazi sa čela kompanije! Napusti ovu mrežu. 1,7 miliona glasali ZA

Većina učesnika ankete koju je organizovao Ilon Mask preko Tvitera glasalo je danas za to da on napusti vodjstvo te društvene mreže. ; Od više od 17 miliona korisnika mreže koji su glasali, 57,5 odsto se izjasnilo za to da Mask treba da ode.

Mask je objavio tu anketu juče i rekao da će poštovati rezultate. Za sada nije odmah reagovao.

Mask se sukobio sa nekim korisnicima na više planova i juče je pitao korisnike mreže da odluče da li treba da ostane na čelu Tvitera posle priznanja da je pogrešio kada je najavio nove restrikcije govora u kojima se zabranjuje pominjanje vebsajtova rivalskih društvenih mreža, prenosi agencija AP.

U još jednoj promeni politike Tviter je objavio da korisnici više neće moći da se povezuju sa Fejsbukom, Instagramom, Mastodonom i drugim platformama koje je kompanija opisala kao "zabranjene".

Ta odluka je odmah izazvala toliko kritika, uključujući i od onih koji su ranije branili novog vlasnika Tvitera da je Mask obećao da neće više praviti velike promene u politici kompanije bez onlajn ankete korisnika.

Kurir.rs/Beta