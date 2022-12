VANREDNO STANJE U SAD: Snežna oluja Eliot ledi sve pred sobom, temperature padaju ispod -40! Promzline na koži za 10 minuta

Stručnjaci predviđaju da će Sjedinjene Države doživeti najhladniji Božić u poslednjih 10 godina. Snežna mećava će ove nedelje proći kroz zemlju. Stručnjaci upozoravaju da se očekuje da će oluja pogoditi čak 135 miliona ljudi, pošto će rekordna hladnoća zahvatiti skoro celu zemlju. Upozorenja su izdata baš na početku putovanja, a glavni aerodromi su već otkazali hiljade letova.

Više od 5.300 letova je već otkazano u SAD u četvrtak i petak, prema veb lokaciji za praćenje letova FlightAvare.

Predviđajući prekide, velike avio-kompanije kao što su Junajted, Delta i American omogućile su putnicima koji žele da promene svoje letove da to učine bez dodatnih troškova.

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da će do kraja ove nedelje temperature u pojedinim delovima zemlje biti i do minus 45 stepeni Celzijusovih, a ponegde i do minus 56 stepeni Celzijusovih.

Stručnjaci upozoravaju da bi niske temperature koje haraju Kanadom i Sjedinjenim Državama mogle da izazovu promrzline na goloj koži već za pet do 10 minuta.

Kako smo izvestili, Nacionalna meteorološka služba nazvala je dolazeću pošiljku ciklonom bombom u nastajanju i okarakterisala je kao vremenski događaj koji se javlja jednom u generaciji.

"Ovo nije uobičajeni snežni dan kojeg pamtite kao deca, ovo je ozbiljna stvar", rekao je američki predsednik Džo Bajden u Beloj kući u četvrtak.

Vanredno stanje proglasili su guverneri Kentakija, Severne Karoline, Zapadne Virdžinije, Džordžije, Oklahome i Njujorka, dok je Viskonsin proglasio energetsku vanrednu situaciju.

Guverner Ohaja Mike DeVine nazvao je vreme jedinstvenom i opasnom situacijom, posebno kada ljudi putuju da posete svoje voljene za Božić. Na Floridi će, prema prognozama, ovo biti najhladniji Božić u poslednjih 30 godina, navodi Bi-Bi-Si.

Očekuje se da će sneg i jak vetar izazvati nestanak struje na zapadu zemlje i u Kanadi. Nacionalna meteorološka služba upozorava da bi u narednih nekoliko dana moglo biti oboreno više od 100 dnevnih rekorda niskih temperatura.

Putevi duž granice Kolorado-Vajoming zatvoreni su u sredu zbog skoro nulte vidljivosti.

