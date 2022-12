O JERMENIJI, AZAERBEJDŽANU I TURSKOJ: Jedan pogled na dešavanja na Južnom Kavkazu u svetlu rata u Ukrajini

Jedna od večnih geopolitičkih tema "Evroazijskog balkana" pored Ukrajine i centralno azijskih država je odnos Jermena i Azerbejdžanaca koji su u septembru i okotobru 2020 vorili krvav i žestoki rat, koji je završio pobedom Azerbejdžana i napuštanjem dela teritorije Nagorno Karabaha. Tinjajući sukobi oki su se pretvarali u okršaje nastavili su se 2021, ali i u ovoj godini. Sva dešavanja bila su dovoljan povod da nešto više kažemo o Jermenima i Azerbejdžancima. O tome više je rekao magistar međunarodnih odnosa Boško Jovanović, čije kazivanje prenosimo u celosti. " Srbi malo znaju o Jermenima. To je narod koji ima dugačku prošlost. Oni se pominju još u doba Viznatije, od početaka Vizantije. Ima podataka i da se pominju u istoriji Istočnog Rimskog Carstva. Srbi iz nekog razloga misle o Jermenima da su pravoslavni.

Kad je bio sukob između Azerbejdžana i Jermenije, gde je Azerbejdžan išao na to da oslobodi okupirani deo svoje teritorije u Nagoronom Karabahu, Aleksandar Radić je rekao eto Jermeni su pravoslavni, pa Srbi zato podržavaju Jermeniju. To me uopšte ne čudi što je to on rekao. Jermeni uopšte nisu pravoslavni. Jermeni su monofiziti. Monifizitizam je jeretičko učenje u hrišćanstvu i ono označava da monofiziti veruju da Isus Hrist samo ima božiju prirodu unutar sebe ali ne i čovećiju. Ovakvim verovanjem oni ne mogu da se nazovu hrišćanima. Kad se u Jerusalim preuzima Blagodetni oganj uvek dođe do tuče između Grka i Jermena. Jermeni su gord narod, koji ima visoko mišljenje o sebi. Sama Jermenija nema nikakvih prirodnih resursa, sem vode. Jermeni su dosta patili kroz istoriju, ali su i vodili ogorčene borbe protiv pravoslavlja. Vrlo jednostavno. Pošto su oni monofizti čak iako su prihvatili pravoslavlje, odnosno nisu bili sposobni da prihvate pravoslavlje u svojoj punoći. U Vizantijskoj imperiji Jevreji su mogli da borave slobodno, nije ih bilo puno, ali ako je neko hteo od Jermena da budu monofiziti ni to nije bio problem, ali da bi se prihvatili državne službe morali su da pređu u pravoslavlje, ali shvatanje pravoslavlja im nikako nije polazilo od ruke, pa su počeli sa carem Lavom koji je bio Jermenim i vizantijski car.

Naprosto Vizantija je ratovala na Balkanu i Aziji nekad istovremeno i to je zahtevalo ogromne resurse. Jermeni da bi došli do para rešili su da opljačkaju manastire da im zaplene imovinu i da ti manastiri pripadnu Vizanditjskom carstvu. Postoji jedan drugi problem između Jermena i pravoslavlja, a to je taj što su Jermeni bili pristalice ikonoborstva. Naprosto što Jermeni proističu iz monofizitizma, njihovo shvatanje vere je skroz iskrivljeno. I njihov monofizitizam nema nikakvu logiku, zbog toga su Jermenima su smetale ikone i vizantijski car Konstantin V, od naroda prozvan kopronim što znači balegar, on je po svaku cenu hteo da uništi ikone. Video je i u manastirima i pravoslavnim crkvi smetnju za relAizaciju svojih planova. i to ikonoborstvo je u Vizantiji trajalo čitavih dva veka i ništa toliko nije iscrpelo Vizantiju kao to ikonoborstvo. Zašto to govorim, zato što sam i ja bio u zabludi o Jermenima kao pravoslavnim koji su stradali, dok nisam počeo da proučavama crkvenu istoriju i istoriju Vizantije i došao do prave istine o Jermenima. A Jermeni imaju nekoliko lobija po svetu. Celu južnu Kaliforniju drže Jermeniju. Svi znamo da su Karadašijanke Jermeni, Šer Jemrenka. Jermeni imaju jak lobi u Americi. To se vidi po tome što je Nensi Pelosi nedavno vanredno došla u posetu Jermeniji, kad su obnovljeni uskobi sa Azerbejdžanom. I obećala američku vojnu pomoć.

Ja sam na to rekao odoše Azerbejdžanci kod braće Rusa. Jermeni imaju jaku dijasporu u Francuskoj. Žak Širak je jermenskog porekla, Šarl Aznavur, a najbrojniju dijasporu imaju u Rusiji. Šta je tu zanimljivo?

Kada je bio sukob 2020-2021 između Azerbedjžana i Jermenije, većina Jermena su se deklarisali kao Rusi i da ih se taj sukob ne tiče. Margarita Simonijan direktorka RT govorila je da je 100 procentna Jermenka, ali da je Ruskinja i suština je da neće da po mišljenju mnogih ljudi su čas Rusi čas Jermeni. Hareš Lazarov je bio proizvan da neće da podrži Jermeniju u sukobu sa Azerbejdžanom. On je rekao ja sam Rus. Što se tiče Jermenskog uticaja oni su jako dobro organizvoani i tamo gde ih ima imaju izuzetne veze s vlašću, tako da je sadašnji premijer Jermenije Nikol Pašinjan čovek blizak Sorošu. Kad je paljena kancelarija Soroša u Jerevanu, Telegram kanal Bagrama 1236 to je adresa predsedničke palate u Jerevanu objavio je sliku kako kancelariju Soroševa u Jermenu delimično mislim da gori, i napisali su konačno neka dobra stvar se dešava u Jerevanu.

Predsednik Jermenije je lični prijatelj američkog predsednika Bajdena. I tu ima jedan drugi problem Azerbejdžan ima odlične veze sa Turskom, Rusijom i Izraelom i krenuo u napad da oslobodi svoju okupiranu teritoriju, ali Jermeni nisu imali veliku pomoć od Rusa, sve dok Azerbedjžan nije srušio jedan ruski helikopter, onda im je Moskva prodala jedan sistem Krasuha, koji je Srbija kupila. Sistem se koristi za obaranje bespilotnih letelica. Azerbejdžan je koristo bespilotne letelice Bajraktar i dronove kamikaze.

Zašto sam se dotakao tog sukoba? Pa iz vrlo prostog razloga što Jermenija u potpunosti zavisi od Rusa. Čak postoji ruska baza u gradu Gjumri koju čine Jermeni profesionalni vojnici i i oficiri ruske armije.

Jermenija je poptuno zavisna od Rusa. Bez Rusa ne mogu da opstanu, Tamo su bile velike demonstracijre opozicije koja je optuživala vlast da su izgubili rat sa Azerbejdžanom jer su pokvarili odnose sa Rusima. Sve što sam pričao o Jermenima, pričam iz prostog razloga što Srbija treba da se usresredi na odnsoe sa Azerbejdžanom, koji može da nam ponudi kredite, gas i naftu.

Azerbejdžanci su jako fini ljudi gospoda. Upoznao sam ih na studijama.

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev je bivši profesor na MGIM-u. Njemu to izaziva vrlo prijatne emocije.

Zašto sam pomenuo Jermeniju i Azerbejdžan, jer su se svi sad setili da bi ta država mogla da zameni ruski gas i naftu, a do tad je Azerbejdžan bio diktatura i kao nećemo da se sa njima družimo. Tako su u Evropi mislii. Pričati o Jermenima bez Azerbejdžanaca nije moguće. Oko 2 miliona Azerbejdžanaca živi u Rusuiji , takođe i Jermena.

Jednom prilikom došlo je do sukoba dve grupe demonstranata koji su se gađali dinjama i bostanima, pa je morala policija da reaguje. Bitno je da se zna da u slučaju da mi otvorimo jermensku ambasadu u Beogradu ili otvorimo u ambasadu u Jerevanu, to će da se odrazi na naše odnose sa Azerbejdžanom. Ne bi bilo dobro da pucamo sebi u nogu jer je predsednik Srbije zamolio predsednika Erdogana da nam Azerbejdžan pomogne oko gasa i nafte. Ako već znamo da nam Azerbejdžan može da pomogne onda treba da se približimo Azerbejdžanu. Jer približavanje Jerevanu i Jermrenima dovešće da protiv nas bude i Turska, odogovor je vrlo prost NE. Poseta predsednika Vučića Bakuu je pun pogodak, Primer geostrateškog razmišljanja. Zaslužuj sve pohvale.

