Rusija će učiniti sve da spreči treći svetski rat i nuklearnu katastrofu, izjavio je zamenik predsedavajućeg Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

„Ako ne dobijemo (garancije maksimalne bezbednosti koje će odgovarati Rusiji), napetost će trajati u nedogled. Svet će nastaviti da balansira na ivici trećeg svetskog rata i nuklearne katastrofe. Mi ćemo činiti sve da ih sprečimo“, napisao je Medvedev u svom članku za „Rusku gazetu“.

On je dodao da geopolitičke tenzije u svetu stalno rastu.

„SAD se i dalje nisu odvikle da vode poslove u svom omiljenom primitivnom kaubojskom stilu: ako ti se ne sviđa kako je postavljen sto – prevrni ga. Ali svaki put nailaze na sve jači otpor onih koji ne žele da se potčinjavaju. Svoje pozicije na svetskom tržištu jačaju Kina, Indija i zemlje Bliskog istoka. Latinska Amerika i Afrika apsolutno ne žele da se potčinjavaju diktatu Sjedinjenih Američkih Država“, objasnio je Medvedev.

On je dodao da Rusija na ovim kontinentima ima dovoljno partnera i istomišljenika sa kojima sada vodi intenzivan dijalog.

Jedino što danas sprečava neprijatelje Rusije da pokrenu pravi rat jeste shvatanje da će se Moskva rukovoditi osnovama državne politike Rusije u oblasti nuklearnog obuzdavanja i, u slučaju pretnje, delovati prema njima, ocenio je Medvedev.

On smatra da Zapad „iz sve snage podržava ludi kijevski režim“ i pita da li je spreman „rukama Kijeva pokrene pravi rat protiv nas, uključujući i nuklearni“.

„Nevolja je u tome što u ovom slučaju niko kasnije neće moći da shvati šta je to bilo – uzvratni udar ili preventivni. To, naravno, plaši zapadne dobrotvore, koji su dugo vremena u ukrajinsku političku rulju dugo ulivali iluzije neranjivost i nekažnjivost u zamenu za potpunu poslušnost“, dodao je on.

Stoga, prema njegovim rečima, „zapadni svet balansira između goruće želje da maksimalno ponizi, uvredi, raskomada i uništi Rusiji, s jedne strane, i želje da izbegne nuklearnu apokalipsu sa druge“.

Medvedev smatra da su novi sporazumi o razoružanju trenutno nerealni i nepotrebni, ali što pre Rusija dobije garancije maksimalne bezbednosti, pre će se situacija normalizovati.

Kurir.rs/Ruska gazeta